Hija de Leonardo Daniel es una famosa conductora: el actor está “muy orgulloso” de la periodista

Aunque la joven estudió ciencias políticas, la vida la llevó a seguir el camino de su famoso padre en la televisión, pero lejos de las telenovelas.

Leonardo Daniel es uno de los actores más sobresalientes del mundo de las telenovelas. Fruto de su matrimonio con la hija de Rafael Inclán, el actor se convirtió en padre en tres ocasiones, donde solo dos de sus hijos siguieron sus pasos en la televisión.

A diferencia de Patricio de Rodas, quien se ha desarrollado como actor de telenovelas, Florencia, su hija mayor, se convirtió en una famosa presentadora de noticias.

Ella es la hija de Leonardo Daniel

Florencia de Rodas nació el 20 de noviembre de 1996. La joven es la hija mayor de Leonardo Daniel y Lilan Davis.

Imagen Florencia de Rodas / Instagram

Aunque la joven estudió ciencias políticas en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, la vida la llevó a seguir el camino de su famoso papá en la televisión, convirtiéndola también en periodista.

En octubre de 2020, Florencia de Rodas se unió al equipo de N+, en Televisa, donde se desempeñó como reportera. Además, realizó trabajos de investigación y análisis electorales.

En agosto de 2023, la hija de Leonardo Daniel se convirtió en conductora titular del noticiero de las 4 de la tarde de N+.

Imagen Florencia de Rodas / Instagram


En cuanto a su vida personal, Florencia de Rodas es mamá de un pequeño que el próximo 31 de marzo cumplirá 7 años. El niño también es bisnieto del primer actor Rafael Inclán.

Leonardo Daniel orgulloso de su hija

Su desempeño periodístico en la televisión mexicana ha hecho que, más de una vez, Leonardo Daniel exprese públicamente lo orgulloso que se siente de su hija mayor, así como lo hizo en marzo de 2023 en el Día Internacional de la Mujer.

“Estoy muy orgulloso de mi hija por su trabajo en la marcha y su compromiso con la causa”, expresó el intérprete de 69 años el marzo de 2023 en Instagram.

Mientras que en septiembre de ese mismo año anotó: “Un nuevo rostro muy bello en las noticias (es mi hija)”.

