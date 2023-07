IA muestra cómo sonaría Valentín Elizalde cantando 'Rosa Pastel' de Belanova y otros éxitos pop

Una de las piezas que más ha causado furor es la adaptación del tema principal de la serie 'Malcolm el de en medio', 'Boss of Me', originalmente interpretado por They Might Be Giants. Omar le dio un giro regional mexicano al tema con la voz de Valentín Elizalde, y el resultado es tan contagioso que ha acumulado más de 700 mil reproducciones y 122 mil likes.