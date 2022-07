Mamá no deja que sus hijos asistan a pijamadas por seguridad: Internet se divide en opiniones

Padres de familia se han hecho virales por su forma de ejercer la paternidad, una de ellas es la trabajadora social y madre adoptiva identificada como Hypothetically Heater en TikTok.

La mujer, originaria de Estados Unidos, emitió su opinión sobre las pijamadas, a partir de su experiencia laborando en servicios de protección infantil, y de inmediato generó polémica entre los usuarios de la red social.

Mujer está en contra de las pijamadas debido al peligro que se exponen los niños

Heather argumentó su rechazo a las fiestas de pijamas exponiendo el fragmento de un reportaje de ‘Fox News’ (publicado el 3 de marzo de 2022); el cual aborda el caso de una niña, de 12 años, que fue torturada por las demás invitadas de la pijamada.

En el video, la tía de la víctima explicó que la nena fue golpeada, quemada con cigarrillos, afeitada de la cabeza y hasta asfixiada cuando dos chicas se sentaron sobre ella durante dos horas.

Entonces, la tiktoker explicó que al permitir que los niños duerman en casas ajenas no está garantizada una adecuada supervisión de los adultos, lo que desencadenó el problema expuesto en el noticiero.

Asimismo, nunca se conoce del todo a las personas que habitan la casa anfitriona ni a los que asisten a la fiesta, por lo que podría poner en riesgo la integridad física y mental de los menores.

“Opinión impopular, los padres no deberían dejar que sus hijos pasen la noche en la casa de sus amigos. Las pijamadas son una potencial oportunidad para que abusen de tu hijo, porque no sabes quién estará en el hogar y tampoco sabes qué tipo de supervisión tendrán, aunque creas conocer muy bien a los padres”, comentó Hypothetically Heater en su video de TikTok.

Así reaccionaron los internautas al rechazó de Heather a las pijamadas

De inmediato, el comentario de la trabajadora social generó opiniones divididas entre los usuarios de TikTok, ya que más de uno expresó su oposición a Heather:

“Soy un niño que creció bajo el resguardo del Estado y las pijamadas eran mi lugar seguro. La situación no es la misma para todos”, “No creo que se deba ser así de extremista. Dejen ir a sus niños a pijamadas, solo investiguen un poco quién más irá” o “Siempre hay un riesgo en todas las actividades. La libertad, la confianza y la diversidad de experiencias es importante”.

Incluso Heather se animó a contestar con otro video a uno de los internautas que la llamó “exagerada” al recomendar a los padres no dejar que sus hijos asistan a pijamadas. En este nuevo audivisual demostró que lamentablemente los abusos se cometen frecuentemente en ese tipo de fiestas y puso como ejemplo los primeros resultados de su búsqueda en Internet, mostrando casos de abusos sexuales.

Claro que también hubo quienes estuvieron de acuerdo con la mujer y se animaron a contar sus experiencias personales:

“Por esto mis papás no me dejaron ir a ninguna pijamada, ahora se los agradezco”, “Yo tampoco le confío a alguien más mis hijos”, “Las pijamas están sobrevaloradas, no son demasiado importantes para los niños” o “Las personas se niegan a creer que no todos son lindos como ellos y eso es un peligro para los niños, hay quienes pretenden ser lo que no son”.