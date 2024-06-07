Joven construye un gimnasio de madera en su casa e impresiona a TikTok: "¡El puro ingenio mexicano!"

Video Joven mexicano construye gimnasio de madera en el patio de su casa e impacta a Internet

Los mexicanos son reconocidos por su creatividad e ingenio para crear cosas o solucionar problemas, y eso fue precisamente lo que hizo un joven que deseaba tener su propio gimnasio en casa.

Inspiración viral: Adolescente usa materiales reutilizados para crear gimnasio

Desde el pasado mes de marzo, la usuaria @esperansita1778 decidió postear en TikTok cómo su hijo comenzó a construir con sus propias manos un gimnasio para ponerse en forma. El adolescente, que aparentemente no cuenta con los recursos para pagar una membresía, puso manos a la obra para ejercitarse desde la comodidad de su hogar.

Si bien los aparatos profesionales cuestan una fortuna, el joven de Ciudad Madero, Tamaulipas, optó por utilizar tablas de madera, ladrillos y hasta botellas de plástico para diseñar sus propios artefactos y mancuernas. Con estos materiales ha logrado hacer una prensa de madera, un banco de gimnasio, pesas con discos de cemento e incluso un aparato para ejercitar sus brazos.

Lo más impresionante es que todo lo realizó sin ayuda, utilizando solo algunas herramientas como un serrucho, martillo y clavos para unir las piezas de madera.

La historia ha conmovido a muchos, no solo por la capacidad del joven para crear algo impresionante con materiales reciclados, sino también por el apoyo incondicional de su madre. Ella ha aprovechado la plataforma para pedir a los vecinos que donen tarimas o maderas que no utilicen, para ayudar a su hijo a expandir su gimnasio casero.

Internet felicitó al joven por su determinación y la apariencia de su gimnasio

Los videos que muestran al joven trabajando día y noche se han hecho virales en redes sociales. En los comentarios, las personas felicitan al adolescente por la creación de su gimnasio y también a su madre por alentarlo a seguir adelante.

"Va por buen camino", "Qué buen ingenio", "Amo que apoye a su hijo", "Es un gran ejemplo", "Wow no puedo creer que solo lo hiciera con madera, se ve que funcionan súper bien los aparatos", "Mis respectos para este chico", "Se nota que es una persona que no se rinde", "Este muchacho es digno de admiración", "Literal nada lo detiene", y "Esooo ,pretextos hay muchos ,pero cuando se tienen ganas ,todo es posible", fueron algunos de ellos.



Por si fuera poco, la autora de los clips subió otro video demostrando las habilidades de su hijo en construcción. Además del gimnasio, el joven hizo su propia mesa de billar y sus palos con madera, la cual forró con paños de billar verdes.

Este ejemplo de creatividad y determinación nos recuerda que, con voluntad y esfuerzo, cualquier obstáculo puede superarse, pues el chico demostró que no se necesitan grandes recursos para lograr grandes cosas.