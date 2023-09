Hombres tapan con ladrillos la puerta de su amiga para que no se case: ¿los desinvitaron a la boda?

Muchos videos de bodas se han vuelto virales en TikTok por mostrar momentos emotivos o por los pequeños imprevistos que ocurren dentro dichas ceremonias, pero el siguiente provocó tanto risas como polémica.

Jóvenes ponen ladrillos en casa de su amiga para evitar que se case: así reaccionó

En la red social de videos cortos comenzó a ganar popularidad un clip donde se ve a un grupo de hombres en España haciéndole una broma pesada a su amiga un día antes de su boda.

Dentro del material, se ve cómo se organizaron para asistir a su hogar en la madrugada para cubrir su puerta con un muro y evitar que se casara.

Se lo tomaron tan en serio que cargaron en una camioneta alrededor de dos docenas de tabiques y prepararon una mezcla de cemento para pegarlos como todo unos albañiles profesionales.

Al estar todo listo comenzaron a levantar el muro en la puerta de su casa de la manera más silenciosa posible para no llamar la atención.



Sorpresivamente su trabajo de equipo comenzó a dar frutos, puesto que cubrieron más de la mitad de la entrada, pero lamentablemente en un segundo video revelaron que no pudieron terminar porque su amiga, es decir la futura novia, los descubrió alrededor de las 5 de la mañana.

Si bien su primera reacción fue de confusión porque no sabía lo que estaba pasando, después procedió a tratar de quitar los tabiques pegados de su entrada; no obstante no lo logró del todo.

Tras asomarse a la calle fue cuando notó la presencia de sus amigos, les lanzó una mirada de enojo y les reclamó vía Whatsapp que habían descompuesto su timbre.

Los clips en conjunto llegaron a las casi 20 millones de reproducciones y aunque algunos expresaron que todo el asunto les pareció muy divertido, otros revelaron que ellos hubieran reaccionado igual o aún con más molestia que la chica.

"Típicas bromas de pueblos a los novios me encanta!!! Que no se pierdan las viejas costumbres", "Me hacen eso y dejan de ser mis amigos", "Con esos amigos para que quieres enemigos 😂", "Yo solo diría que si tus amigos hacen eso es que algo saben😈 son señales del destino", "Me pasa eso y les juro los desinvito a la boda, además les dejaría de hablar", "Los ame, esos eran los amigos que yo necesitaba", "Yo los dejó de hablar a todos" o "Bravo, que no se pierdan esas tradiciones", resultaron ser algunos.



Una gran cantidad de personas preguntaron qué había pasado después y recalcaron que sí asistieron a la fiesta porque al parecer seguian siendo amigos de la joven.

¿Tú le harías algo así a tu amigo a miga? No olvides decirnos en los comentarios.

Podrías ver: