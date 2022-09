Hombre vende elotes preparados en la torre Eiffel y mexicanos lo critican: "Falta el chilito"

Hombre vende elotes en la torre Eiffel y su video se vuelve viral en TikTok

Hace tiempo una mujer estadounidense estuvo en el ojo del huracán por compartir su receta casera de esquites ; ahora un hombre le causó alegría e impresión a TikTok por tener una idea innovadora: vender elotes preparados cerca de la Torre Eiffel.

El usuario de la plataforma, llamado @deivinsoncampo0, es quien decidió poner este pequeño puesto callejero y lo promocionó con un video en su perfil.

Publicado el pasado 12 de septiembre, el material que se hizo viral y llegó a más de 500 mil personas, presentó al latino asando elotes con un pequeño comal en un carrito que parece ser de supermercado, y atendiendo a quienes querían uno de estos antojitos tan comúnes en países latinos como México, Perú y Colombia.

Lo más increíble de la situación es que dicho alimento estaba siendo vendido a un lado de la atracción turística más importante de París, Francia: la torre Eiffel.

En el clip se le puede ver gritando la palabra "maíz" para atraer a la clientela, lo cual funcionó de manera efectiva, pues las personas no dejaban de acercarse por el olor y la curiosidad.



Después de atender a un par de clientes, el vendedor dio unas palabras ante la cámara y en su discurso dirigido a los extranjeros para que ayuden al pequeño empresario.

"Nos encontramos desde la torre Eiffel acá en París. Soy de Colombia y esto es para las personas que a veces se encuentran aquí en la calle vendiendo un tinto, vendiendo una arepa, quiero decirles que tal vez esto es el trabajo de muchas personas. Colaborémosles cuando haya personas vendiendo. Esta es la forma de trabajo para ellos y esta es la forma, tal vez, para llevar comida a sus casas. Bendiciones y muchos éxitos. Amén", fue su discurso.



Entre los más de mil comentarios, muchos felicitaron al hombre por su emprendimiento, pero se hizo énfasis en que los elotes debían estar mejor preparados.

"Me encanta la idea, pero le faltó el chilito y la mayonesa", "Bien, pero falta la mayonesa, el limón, el chile del que pica o del que no pica", "Felicidades.. Sólo como consejo: Hay que ponerles su limón", "Muy buena iniciativa, ya era hora de que hubieran elotes en París", son algunos puntos de vista de los usuarios en el video original.

El vendedor generó polémica por tomar las monedas y los elotes con la misma mano

El tiktok con más de 24 mil likes también generó polémica, pues muchos sugirieron que quizá sea actuado. Además, los interneutas condenaron al vendedor por recibir dinero y tomar los elotes con la misma mano sin limpiarla primero o utilizar un guante para entregar el producto.

"Lo felicito por ese proyecto... Pero no coja la plata con la mano que manipula la comida", "Todo muy bien, hasta que agarró las monedas con la mano que voltea los elotes, cero higiene, ojo ahí", "No debe tomar la comida con las manos sin guantes, es por salud", " No toques dinero y comida directamente. Utiliza una pinza para el maíz, súper mal eso", son otras opiniones de quienes vieron el video.



A pesar de los comentarios en su contra, el vendedor de elotes respondió algunos con agradeciminiento y confirmó que tomará en cuenta sus observaciones para dar un mejor servicio.