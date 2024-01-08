Hombre queda atrapado en plástico al querer envolver cajas de cartón: accidente laboral explota en TikTok

Video 'Mi primera chamba': los errores en el trabajo que dejaron a estas personas en ridículo

TikTok es la plaforma por excelencia que provoca risas y el video más viral del momento que logró sorprender a todos, fue el de un hombre que tuvo un accidente laboral.

Hombre se envuelve en plástico en su trabajo por accidente y momento se hace viral en TikTok

El usuario @landochairez fue quien en la red social de videos cortos publicó cómo uno de sus compañeros de trabajo terminó en una situación poco usual. De acuerdo al material, el joven estaba emplayando cajas de cartón con plástico para mantenerlas unidas y protegerlas con ayuda de una maquina de donde provenía el embalaje.

A pesar de que todo marchaba a la perfección el afectado tuvo la idea de subirse a la plataforma giratoria para trabajar mejor, pero al hacerlo el plástico comenzó a envolverlo junto con las cajas. Con el paso de los segundos la máquina continuó emplayando y fue entonces que el hombre no tardó en pedir ayuda.

"¡Horacio, Horacio!", es el nombre que gritó para que lo ayudaran y detuvieran el empaque.



Pronto, un colega suyo corrió para detener la máquina al apretar un botón y despupes regresa a sus labores cotidianas como su nada hubiera ocurrido.

Imagen @landochairez / TikTok

TikTok reaccionó con risas y frases divertidas ante el clip

Como era de esperarse el clip de apenas 28 segundos y acompañado del famoso audio 'Mi primera chamba', se hizo viral con más de 15 millones de vistas en tan solo tres días. En la sección de comentarios, las personas aseguraron que el pequeño accidente les provocó un ataque de risa único.

"De los creadores de "¡Hay Miguel, MIGUEEEEEL!" jajajajaja llegó Horacio HORACIOOOOOO", "Jajajajajajaja tengo media hora riéndome", "El mejor video de mi primera chamba", "Lo mejor que vi hoy", "No le des vuelta al asunto, el asunto:", "El compañero: listo ya frené la máquina ahora sal por tu cuenta", " No me esperaba ese final", "Y se marchó y a su barco le llamó libertad", "Venía de llorar de otro video a botarme de la risa con este video", o "Me reí muy fuerte aunque seguro también podría pasarme a mí", fueron algunos de ellos.



Los internautas no tardaron en resaltar que el hombre que ayudó a salir de problemas al joven con la máquina, no se rió en ningún momento, lo cual les sorprendió al ser una escena extremadamente divertida y ellos en su lugar hubieran hecho lo contrario.

"Mis respetos para Horacio, yo primero me hubiera reído y luego lo ayudaba", "Como que Horacio está acostumbrado a este tipo de situaciones", "¿Por qué Horacio no se botó de la risa?", "Horacio ni le movió la cabeza se me hace que no es la primera vez", "Yo no podría ayudarlo de la risa, Hoooooooraciiiiioooo jajaja", "Denle un premio a Horacio por no reírse de la desgracia de su compañero", "Me gustó el video, pero no entiendo cómo pudo aguantarse la risa Horacio", fueron otros comentarios.



A pesar de la viralidad algunos sospecharon que el video fue planeado y no era un accidente de trabajo real, pero hasta el momento el autor del clip no ha desmentido o asegurado esto.



¿Ya habías visto este clip? Dinos en los comentarios tú como hubieras reaccionado al ver algo así.

