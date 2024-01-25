"Un hombre sin dinero no debería tener novia": postura de mujer en TikTok causa polémica

Video Las mujeres quieren hombres "que resuelvan": te decimos qué significa y por qué ellos se enojaron

La postura de una 'coach' de TikTok se volvió viral luego de que asegurara que un hombre sin dinero no debería tener novia, exponiendo, por supuesto, sus razones.

¿Por qué los hombres sin dinero no deberían de tener novia?

Sarita Fayad expuso en un video desde su cuenta @saritafayadcoach su opinión, que considera por sí misma impopular.

La creadora de contenido aseguró que sus razones no tenían que ver con que ciertos hombres "no merecieran" o "no sirvieran" tener una relación, ya que las relaciones van más allá de los bienes materiales.

Razón 1: Deben trabajar primero en ellos mismos

"Siento que es importante que las personas deben trabajar primero en sí mismas: que se preparen, que se construyan y que crezcan. Esto puede aplicar en varios ámbitos de la vida", expresó.

Razón 2: Para ellos es importante el dinero

"Socialmente para los hombres es muy importante el tema de la economía, esto les da seguridad. ¿Que debería ser así? No, no debería ser así, pero lastimosamente es así", manifestó.

Razón 3: Primero necesitan estabilidad

"Una pareja no sólo es un gasto, sino también es una distracción, porque obviamente cuando tú estás en la etapa de enamoramiento, tú estás conquistando y necesitas tener tiempo con esa persona. El tiempo es oro y a veces ese tiempo lo necesitas para tus proyectos y todas las cosas que quieres a futuro. Y si tú estás en una etapa de crecimiento económico, creo que es importante que te enfoques en eso y no distraigas tu mente con una persona que no es la pareja indicada", opinó.

Razón 4: Las mujeres no quieren ser 'La mujer del proceso'

"No las culpo, hay muchas historias de mujeres que acompañan a su pareja en el proceso y después ya, cuando obtienen lo que quieren, ya no quieren estar con ella".

Razón 5: Primero necesitan estabilizarse en temas emocionales y económicos para estar con la mujer que quieren

"Un hombre sin dinero está con la que puede y un hombre con dinero está con la que quiere", pero también: "Un hombre con dinero puede estar con la mujer que quiera y un hombre sin dinero está con la mujer que lo quiera", reveló.

La coach también aconsejó a las mujeres

Sarita puntualizó que las mujeres tampoco deberían irse a los extremos y buscar a un millonario, sino sólo a una persona con estabilidad, aunque no está mal ser un poco más ambiciosa y cumplir metas por sí mismas.

"Una mujer también debe prepararse para tener una relación: estudia, trabaja, sé independiente, crece internamente también. Ninguna persona va a querer estar con una mujer irresponsable, inmadura o insegura", concluyó.

La joven finalizó diciendo que esto sólo era su opinión personal y que podría estar equivocada.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la postura de la mujer de TikTok que habló de que los hombres sin dinero no deberían tener novia?

Los usuarios de TikTok se dividieron en opiniones a este video que provocó polémica, pues algunos aseguraron que tenían razón, otros se manifestaron a favor de no tener pareja, unos cuantos pensaron que estaba equivocada y otros tantos más dijeron que era imposible tener estabilidad antes de los 30.

"Soy hombre, pero estoy totalmente de acuerdo, es la realidad", "La mayoría de los jóvenes no tienen dinero hasta los 25 ó 30 años, en conclusión, uno debería tener nivi@ hasta después de los 30 y es imposible", "Tienes razón, hay que tener ingresos, pero si recibimos lealtad, atención, cariño y que también quieran progresar juntos", "Tener mujer y familia es pérdida de tiempo y dinero", "Mi abuela me decía: '¿Cómo le vas a invitar a la chica que te gusta? Aunque sea un refresco", "Pfff, pero ella sí tiene derecho a no tener dinero, pero sí a tener pareja", "La persona que se queda contigo cuando no tienes dinero es quien te ama, pero habrá muchas si hay dinero", "Es relativo", escribieron algunos.