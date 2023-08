Hombre que ha estado muerto 3 veces revela lo que sabe del "otro lado": ¿existe o no?

Muchas personas aseguran ser viajeros en el tiempo y haber visitado diferentes líneas temporales mientras soñaban, pero un tiktoker llamado Josep, fue el que captó más la atención al revelar que él sabe lo que pasa exactamente cuando una persona muere.

Dentro de su cuenta @eltemplo_tli el hombre de 67 años explicó un poco sobre su vida y cómo él mismo ha muerto en tres diferentes ocasiones, pero ha logrado regresar al plan terrenal.

Hombre murió 3 veces y cuenta qué hay del otro lado en video viral de TikTok

En su primera vez menciona que pasó cuando era recién nacido y no recuerda nada. Durante varios minutos se mantuvo azul y no podía respirar, lo cual hizo que el doctor tratara de revivirlo, cosa que logró en el último momento.

La segunda vez el tiktoker sufrió un ahogamiento y tuvo que recibir resucitación médica y la tercera, la vivió pocos años atrás cuando se sometió a una difícil cirugía de vesícula, en la cual al parecer también falleció por unos instantes, ya que describió que en el "lugar donde estaba no quería volver porque estaba muy a gusto".

Lo más impactante es que describió cómo al querer ingresar al "otro lado" un ente se lo negó tocando su rostro.

"Me he encontrado con un ente, un ser de luz, un ángel gigantesco llámenle como quieran llamarle porque yo no sé que era, pero me puso la mano en la cara y me decía "para atrás, aquí tú no puedes pasar. Tienes que volver a tu vida normal porque no ha llegado tu momento todavía"".



De acuerdo a sus experiencias tuvo la seguridad de comentar que el "otro lado" sí existe y específicamente, el espíritu es el que aún se mantiene con vida.

"El otro lado existe, cuando muere el cuerpo el espíritu sigue vivo en otra dimensión, en otro estado de existencia y que la vida allá es a veces muy bonita, pero hay lugares también muy muy tristes", fue parte de su discurso.

Internet se dividió ante sus declaraciones sobre "el otro lado"

Su historia logró ser vista por más de 2 millones de usuarios de TikTok y en su mayoría se expresaron aquellos que creen en sus palabras.

"Yo le creo y se que existe la otra vida", "Te creo completamente aunque no he pasado ese proceso. Eres valiente en un mundo de personas dormidas", "Le creo pues no te contradices y es igual a las experiencias de otros como usted.", "Me da gusto que alguien de su propio testimonio gracias", "No sé cómo llegue a este vídeo, pero me da tranquilidad escucharlo, hace menos de dos meses perdí a una persona que quería mucho", son parte de las reacciones.



A pesar de que Josep pidió que no lo llamaran mentiroso porque sabe de lo que habla, algunas personas se rehusan a creerle y que al final, todo esto lo narra para volverse viral en TikTok.

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

