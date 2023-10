Hombre no puede creer que su mamá y Maribel Guardia tengan la misma edad tras verla en vivo

A Maribel Guardia la caracterizan su belleza, carisma y espíritu jovial. La costarricense inició su carrera en el certamen Miss Universo en 1978 y, a lo largo de los años, ha presumido frente a las cámaras de la farándula su ‘cinturita’, curvas, melena extralarga, sonrisa y más.

Sin duda, lo que más ha sorprendido a propios y extraños es que parece ser inmune al paso del tiempo. En 2023, por ejemplo, llegó a los 64 años de edad y es común que presuma sus abdominales en bikini, prendas ajustadas, vestidos y más.

En ese sentido, no han faltado los comentarios que apuntan que ella tiene la fórmula de ‘la eterna juventud’ o que su rutina de belleza es la más codiciada. Ahora, un tiktoker mostró la diferencia con otras mujeres de la misma edad.

Hombre queda impactado por la belleza de Maribel Guardia y su reacción se viraliza

Ismael Faisal (@ismaelfaisal) es un usuario muy activo en TikTok, donde comparte videos de su día a día, así como clips de comedia.

El pasado 25 de octubre, publicó un clip de la presentación de Maribel Guardia en la obra de teatro ‘Lagunilla, mi barrio’, a la que presumiblemente asistió con sus padres. En las imágenes, se puede ver a la estrella de telenovelas bailar y cantar con un vestuario ajustado y escotado.

El joven quedó tan cautivado por la presencia de la costarricense sobre el escenario, que no pudo evitar volver hacia su mamá para resaltar la edad de la artista: “Tiene tu edad, tiene tu edad, mamá”, dijo entre risas.

La cámara evidenció las diferencias entre la acompañante, también en su sexta década de vida, y Maribel Guardia.

Internautas reaccionan al video de sorpresa por la edad de Maribel Guardia

El tiktok de Ismael Faisal se viralizó y, en cuestión de días, alcanzó los más de 2 millones de vistas, 165 mil ‘me gusta’ y más de 3 mil comentarios.

Entre estos, múltiples internautas señalaron que las diferencias entre ambas mujeres sexagenarias se debe, principalmente, a que una destina tiempo y recursos para mantener su físico mientras que la otra, muy probablemente tuvo que trabajar en algo más común o en las labores de su hogar.

“No tengan más de un hijo y no se casen, el secreto de Maribel”, “Cuando una mujer vive para sí misma vs. cuando vive para su familia”, “Lo lindo sería que llevara también la misma edad de Maribel”, “Pues es que Maribel no se ha acabado la vida limpiando la casa, guisando, batallando con el marido, etc. etc., aparte, ella trabaja para mantener su cuerpo”, “La mami (del tiktoker) no vive del cuerpo”, “Sí tendrá la misma edad, pero no la misma forma de vida”, fueron algunas de sus opiniones.



Otros usuarios de TikTok comentaron que Maribel Guardia “se ve mejor” a sus 64 años que mucha personas de menor edad:

“Tengo 30 y Maribel se ve mejor que yo”, “Maribel se ve mejor que todas”, “Tengo menos edad y estoy peor”, “Yo tengo 20 y no me veo así”, “La verdad es que Maribel se ve mejor que la mayoría, desde las chavitas hasta las de su edad”, “Belinda es un año mayor que yo y a mí ya me dicen ‘doñita’, me duele la rodilla, tengo una arruga en la frente y le puedo seguir”.



Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál crees que es el secreto de la ‘eterna juventud’ de Maribel Guardia?, ¿crees que “se ve mejor” que muchas jóvenes?