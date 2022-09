Dibujó su propio álbum de estampas del Mundial porque no podían comprárselo: se vuelve viral

Algunas personas logran convertirse en estrellas de TikTok por tener una historia excepcional que contar, como la pareja que después de años de intentar tener un bebé por fin lo logró y su reacción fue la más tierna de todas.

El pasado 1 de septiembre se comenzó a hacer famoso el caso de João Gabriel, un niño que deseaba tener un álbum de estampas del próximo Mundial de Catar 2022.

Historia del niño que al no tener dinero creó su propio álbum de estampas del Mundial

El pequeño de 8 años que vivie en Goiás, Brasil, anhelaba ser dueño del coleccionable, debido a que es un gran fanático del fútbol; sin embargo, al pedirselo a su padre, este no pudo comprárselo porque no tenía el dinero suficiente para ello.

João Teixeira, papá del niño, trabaja vendiendo verduras en el mercado y de acuerdo al portal 'G1 Goías', medio local, sus pequeñas ganancias solo podían cubrir los gastos básicos para su familia y no le era posible comprar el álbum, ya que no solo se necesitaba dinero para eso, sino también para las estampas.

Al enterarse que no podría tener uno, en lugar de ponerse triste, el pequeño usó su creatividad, papel, lápices de colores, tijeras y pegamento para crear el suyo.

"Hubo un informe sobre el álbum de la Copa del Mundo y dijo que quería un álbum. Llegué a casa del trabajo y me dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó que lo había hecho dibujar. No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad", expresó el hombre a medios locales.



Messi, Pelé y Neymar fueron algunos de los jugadores de fútbol que incluyó el niño en su álbum improvisado. Las fotos de su creación ya le dieron la vuelta a todas las redes sociales.

Su dedicación fue , que incluso dibujó su propia portada, dividió en secciones a los famosos jugadores que admira, los logos de los equipos y las banderas de los países que participarán en las próxima justa deportiva.

Usuarios de redes se emocionaron al ver que João Gabriel obtuvo su álbum de estampas

La historia de João Gabriel hizo que, además de captar la atención del público, muchas personas se ofrecieran a comprárle el deseado álbum que tiene un precio alto en el mercado, además de sobres de estampas para llenarlo.

No pasó mucho tiempo para que este objeto llegara a sus manos y se mostrara feliz colocando las diversas pegatinas.

Los usuarios de redes sociales se experaron alegres por ver cumplido el sueño del pequeño, y cómo el poder del Internet ayudó una vez más a alguien.

"Qué genio , incluso dibujó a Pitana, el árbitro argentino. Qué bonito detalle de la gente que le ayudó, sigo teniendo fe en la humanidad", "Un niño más alegre en el mundo, que lo disfrutes João", "Desarrolló la creatividad e imaginación, lo aplaudo", "Leer cómo la gente se une para ayudar a los niños me conmueve mucho" o "Seguramente este será el álbum más hermoso, porque fue realizado con su alegría, creatividad y corazón. Gran ejemplo", fue como se expresó la comunidad en Twitter.



Como regalo extra, los medios locales aseguran que João fue contactado por el famoso futbolista Cássio Ramos, con quien compartió una videollamada muy amena y además, una persona que trabaja con Neymar prometió regalarle objetos oficiales del PSJ, equipo donde se encuentra actualmente el brasileño.