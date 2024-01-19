Animales congelados, montañas de nieve en las calles: videos devastadores de las heladas en EUA y Canadá

Sorprendentes imágenes provenientes de Estados Unidos y Canadá han inundado las redes sociales en los últimos días y es que fríos extremos, heladas y nevadas han impactado estos territorios que parecen ya más parte de Noruega o el Polo Norte.

Algunos internautas han calificado estas nevadas como un indicio más de que el fin del mundo se acerca, pues fotografías y videos parecen ser parte de una película apocalíptica, en la que pueden verse las calles sepultadas en nieve, animales congelados y hasta las cataratas del Niágara paralizadas por el hielo.

Animales congelados y montañas de nieve en las calles: Así se vive el frío en Estados Unidos y Canadá

Usuarios de redes sociales como TikTok han compartido desde hace algunos días videos que muestran cómo se vive su nueva y congelada realidad actual, con temperaturas que van desde los -30°C y que llegarán hasta los -51.5°C, según reportes meteorológicos.

Algunos internautas mostraron cómo su cabello, ropa, comida o agua se congelan en el acto.

Este tipo de escenas tan peculiares se están viendo en Canadá y EEUU. Las temperturas extremas de 40 grados bajo cero lo hielan todo: desde un plato de pasta hasta unos pantalones vaqueros. Son muchos los usuarios en redes que están compartiendo estas curiosas imágenes



Otros muestran calles cubiertas de nieve, intransitables y vehículos llenos de hielo, al igual que árboles y casas de los alrededores, tal como sucede en varias regiones de Canadá y estados americanos como Massachusetts, donde se registraron más de 40 centímetros de nieve.

Imágenes de estadios deportivos también han circulado por las redes, en las que los fanáticos luchan por caminar entre la pesada cantidad de nieve.

A otros cuantos, les preocupan más los animales, sobre todo aquellos que están a la intemperie, pues ya han fallecido varios por congelamiento, tal como sucede en Noruega. Especialmente el ganado, las aves, los animales que viven en la calle y animales salvajes se ha visto afectados, según imágenes difundidas, en estados como Texas y Iowa.

Incluso las Cataratas del Niágara ya no son más que una fascinante e imponente escultura de hielo.



El lago Michigan en Chicago es otro de los que se han solidificado, incluso ya se puede caminar en él, debido a que se han formado en su superficie inmensos bloques de hielo.

🥶 - 56° graus, VOCÊ AGUENTARIA TANTO FRIO? El gobierno de los Estados Unidos alertó: preparen-se para una semana de gelo intenso, con termômetros llegando a assustadores -56°C no norte do país. A galera viralizou vídeos nas redes sociais mostrando o frio congelante que fez Chicago, Kansas, Buffalo e vários outros lugares virarem um freezer. Os moradores de Chicago filmaram cenas dignas de Hollywood, estilo "O Dia Depois de Amanhã". Ventos congelantes sobre as águas quentinhas do lago Michigan criaram uma fumaça marinha que parecia saída de um filme sci-fi. A causa dessas mudanças tem várias teorias e ainda estão sendo estudadas pelos cientistas.



Las bajas temperaturas también han provocado la cancelación de vuelos, suspensión de clases e interrupción del transporte en varios lugares.

Todo esto es debido al frente frío número 27, que azota localidades de Estados Unidos y Canadá con intensas nevadas y fuertes vientos, que también podrían llegar a ciertos estados de la República Mexicana como Nuevo León, Sonora, Durango, Chihuahua y Coahuila, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Científicos también atribuyen este fenómeno al cambio climático que pudo haber afectado al vórtice polar de la Tierra, haciendo que éste ‘enviara’ gélidos fríos polares hacia regiones más bajas en el planeta.

Los internautas comparan esta situación con la película de ‘El Día después de mañana’ y manifiestan su preocupación en redes sociales, algunos de ellos pidiendo a Dios por la humanidad y los animalitos.