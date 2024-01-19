Entretenimiento

¿El apocalipsis ha comenzado? La razón científica por la que frío extremo congela Estados Unidos y Canadá

Temperaturas bajo cero tienen algunas partes de Estados Unidos y Canadá casi congeladas y la razón desata preocupación.

Los fríos extremos han dejado en redes sociales imágenes de algunas partes de Estados Unidos y Canadá que parecen salidas de una película apocalíptica y es que se puede ver casas, edificios, animales y hasta cataratas paralizadas por capas de hielo y esta sería la razón científica.

Internautas muestran cómo se vive el frío extremo en Estados Unidos y Canadá

Desde hace algunos días, TikTok y otras plataformas se han llenado de videos que muestran cómo se vive en algunas partes de Estados Unidos y Canadá con temperaturas que van de -30 ºC y que, de acuerdo con reportes, se esperaría lleguen hasta los -51.5 ºC.

Las virales grabaciones, que parecen sacadas de la ciencia ficción, se observan automóviles cubiertos por completo con gruesas capas de hielo, animales casi inmóviles, casas y hasta fragmentos de las cataratas del Niágara completamente congeladas, que desatan preocupación entre los internautas.

“No soy tan creyente, pero ¿será que se está cumpliendo la profecía de la Nostradamus?”; “Me recuerda a ‘El día después de mañana’”; “Qué pesa, Dios mío protégeles de todo mal”; "¿El día cero se acerca?", "Parece el comienzo del apocalipsis?", son algunos de los comentarios.
@elmundo.es

El pelo congelado en escasos minutos. Este tipo de escenas tan peculiares se están viendo en Canadá y EEUU. Las temperturas extremas de 40 grados bajo cero lo hielan todo: desde un plato de pasta hasta unos pantalones vaqueros. Son muchos los usuarios en redes que están compartiendo estas curiosas imágenes #noticiastiktok #eeuu #canada #hielo #temperaturas

♬ sonido original - Somos un periódico

Las bajas temperaturas han provocado la cancelación de vuelos, suspensión de clases e interrupción del transporte, informan sitios en línea como Ecoosfera.

Internautas, pese a lo insoportable que puede resultar estar a la intemperie, han querido demostrar en una oleada de videos cómo en cuestión de segundos se congela desde el pelo, las pestañas, un vaso con agua y hasta un huevo.

El frente frío número 27 azota a algunas localidades de Estados Unidos y Canadá con intensas nevadas y fuertes vientos llegaría también, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hasta algunos estados de México como Nuevo León, Sonora, Durango, Chihuahua y Coahuila.

@jhonnyarellanooficial

Ola de frío que afecta a #eeuu #tormentadenieve #estadosunidos #tiktok #parati #foryou #fyp

♬ Only Love Can Hurt Like This (Slowed Down Version) - Paloma Faith

¿Por qué Estados Unidos y Canadá se están congelando?

El que Estados Unidos y Canadá estén bajo temperaturas congelantes se debe a la llegada de aire frío gélido proveniente directamente del Ártico.

De acuerdo con reportes de medios como ‘El País’ y ‘CNN’, las temperaturas bajo cero que afectan a los dos países serían provocadas por el fenómeno conocido como vórtice polar.

El vórtice polar es descrito como un cinturón de fuertes vientos de aire muy frío localizado en la estratosfera por encima del Polo Norte, mismo que si se desestabiliza puede propagar el aíre frío hacia el sur.

De acuerdo con 'CNN', científicos vinculan el desequilibrio del vórtice polar con el cambio climático, pues con el calentamiento del Ártico aumentan las posibilidades de que el aire polar se propague y llegue hasta el sur.


