Transforman 'Neverita' de Bad Bunny a música regional e internautas la amaron: “Suena mejor”

En TikTok, los ‘covers’ (término usado para denominar a una nueva interpretación de una canción que no sea del artista original) se viralizan rápidamente, como la versión rock de ‘Monotonía’ de Shakira o la versión en inglés de ‘Vete ya’ de Valentín Elizalde.

Ahora, el grupo sinaloense Marca Registrada sorprendió a sus fanáticos e internautas con su adaptación del tema ‘Neverita’ al estilo del regional mexicano.

¿Quiénes son Grupo Marca Registrada? Adaptaron 'Neverita' de Bad Bunny

Grupo Marca Registrada es una banda que inició su carrera musical en 2014, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. Álvaro Álvarez, antiguo integrante del grupo (tocó el sexto bajo) fue quien tuvo la idea de crear una banda musical como un pasatiempo.

Fue entones que invitó a Fidel Castro a integrarse y ser líder del grupo como cantante principal. Cabe mencionar que antes de dedicarse a la música, Fidel lavaba autos y fungía como camarero de restaurantes para salir adelante.

Una vez conformada la banda, sus integrantes no contaban con que al lanzar su primer álbum en 2015, ‘La vida en ruina’ a la gente le gustaría su música y su número de fanáticos aumentaría con el paso de los años.

Cabe mencionar que los miembros de la agrupación fueron cambiando con el tiempo, pero actualmente lo conforman cuatro miembros: Fidel Osvaldo Castro (cantante, acordeonista y compositor), Luis Fernando Medina (batería), Fidel Jiménez (base eléctrica) y Ángel Mondragón (segunda voz y guitarra base de 12 cuerdas).

Grupo Marca Registrada sorprendió a sus fanáticos con su cover de Bad Bunny

Los asistentes del concierto del grupo sinaloense en Chicago, Illinois, fueron quienes escucharon por primera vez el cover de ‘Neverita’, canción de Bad Bunny. Por lo que muchos subieron los videoclips del momento desde los distintos ángulos en que lo presenciaron.

“Necesitamos esa versión en Spotify”, “¿Hay algo que el regional mexicano no pueda embellecer?”, “Me gustó más así la canción”, “Urge una colaboración con Bad Bunny”, “Qué bonito se escucha, hasta supera a la original”, “Con esto compruebo que me gustan las canciones de Bad Bunny, pero no me gusta su voz. En cambio, la de Fidel le queda muy bien ‘Neverita’”, “Suena muy tejana la canción, la amé al instante”, “Los fans de Marca Registrada criticando las rolas de Bad Bunny y Fidel cantando sus rolas”, “Mis gustos musicales si se conocen, por más diferentes que pueden ser”, “¿Hay algo que Fidel no haga bien?” o “Como cuando compras un disco pirata y no es lo que esperas, pero aun así te gusta”. Esos son algunos de los comentarios que se pueden leer en los videoclips.



¿Tú que opinas sobre esta nueva versión de ‘Neverita’, canción de Bad Bunny adaptada al regional mexicano? Cuéntanos en los comentarios.