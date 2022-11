Tiktoker hace su propia versión de 'Monotonía' de Shakira en rock y los fans la amaron

Pablo Escalona es un productor musical y audiovisual de Caracas, Venezuela, quien usa su cuenta de TikTok (@pabloescalonmusical) para subir su reinterpretación de canciones populares. Una de ellas fue ‘Monotonía’ de Shakira, la bachata que cantó junto a Ozuna que habla sobre cómo la rutina perjudica una relación amorosa al grado de destruirla.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía; yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, se puede escuchar en la letra de ‘Monotonía’.

En video, la versión en rock de la canción de Shakira 'Monotonía'

Junto a su hermano Víctor Escalona, Pablo transformó la canción de Shakira y mostró el proceso en un videoclip con duración de un minuto y medio. Para ello, primero el productor musical tuvo que extraer las voces de los artistas a fin de sobreponerlas posteriormente en una melodía rockera de su composición.

Eso sí, Víctor hizo los arreglos necesarios para que la guitarra y la batería siguieran el mismo ritmo de la canción original, pero dejando a un lado la bachata para abrirle paso al rock. A continuación el resultado:

Esta nueva versión le encantó a los fanáticos de Shakira, porque les recordó a los primeros discos de la colombina, cuando se mostraba más rockera y bohemia que actualmente:

“Esta versión era la que yo esperaba. Me recuerda a Shakira en su mejor momento, a su era del rock”, “Shakira, piénsalo, siempre has sido rockera y bohemia. Regálanos un disco así por favor porque es tu verdadero estilo”, “Esta versión, sí me suena a Shakira, me hace recordar los primeros discos”, “Esta versión rock quedó como los temas de Shakira de antes”, “Suena mejor así, me gustó más que la original”, “Los mejores temas de Shakira eran lo de antes, con su característico estilo rock y solo toques de ritmo latino. Ahora solo hace canciones de géneros populares, los cuales se olvidan rápido, no como pies descalzos” o “Me recordó a la Shakira de mi infancia, aumentaron la calidad a la canción”.



Como dato, ‘Monotonía' fue compuesta por Shakira Isabel Mebarak Ripoll (nombre completo de la cantautora colombiana) en conjunto con Jan Carlos Ozuna Rosado (nombre completo del reguetonero), Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Sergio Robledo Arango, Alejandro Robledo Valencia y Cristian Camilo Alvarez.

Si quieres comparar la versión rockera que tanto le gustó a los fans con la melodía original, aquí te dejamos el video oficial, el cual ya rebasa las 82 millones de reproducciones a tan solo dos semanas de su publicación.

¿Tú qué opinas sobre esta versión rock de la canción?, ¿También crees que es “mejor que la original”? Cuéntanos en los comentarios.