Criticaron a un niño granjero por sus gallinas, pero él respondió de la mejor manera

Las redes sociales no sólo funcionan para publicar ‘selfies’, compartir la vida diaria o crear debates, algunas personas las usan para enseñar cosas que no se suele ver a diario o de las que todos tengan conocimiento.

Recientemente hubo una polémica en TikTok, pues un pequeño granjero publicó un video en el que contó que sus gallinas se comían sus huevos y fue criticado por ello.

Niño es criticado por una vegana por lo que hace con los huevos de sus gallinas

Carlos Díaz, quien es originario de Colombia, y tiene 15 años, creó una cuenta en la plataforma digital en la que comparte información de la granja de su familia.

El 25 de marzo publicó un clip en el que muestra a sus gallinas y los huevos que éstas ponen, mencionando que los animales se comieron sus propios productos y dio una solución.

Darles una mejor alimentación a base de legumbres, semillas y demás, sin embargo, esto generó que una mujer vegana le respondiera que se comen los huevos porque son de ellas, refiriéndose a las aves.

“Las gallinas se comen los huevos simplemente por que son de ellas y no tuyo”, respondió la joven que se hace llamar en la red social SoyVelen.

Niño se defiende y responde de la mejor manera

Ante la polémica que se desató, el niño respondió que no le gusta que la gente suponga cosas feas de su granja.

Por lo tanto aclara que las gallinas son sus mascotas y que las cuida, pues las salvó de un lugar en donde las iban a sacrificar.

“Vamos a responder a este video, porque no me gusta que la gente suponga cosas feas de mi granja. Primero, mis gallinas llegaron a mi granja porque en otro lugar no las podían tener y las iban a sacrificar, así que decidí recibirlas”, dijo Carlos.



También mencionó que es vegetariano y que nunca se comería a los animales a los que tanto aprecia, sin mencionar que los huevos los vende, debido a que no le gusta desperdiciar.

“Segundo, los huevos son de mis gallinas, pero como ellas ponen huevos todos los días, yo no voy a desperdiciar la comida y ellas no se los comen, por eso los vendo. Tercero, mis gallinas son mis mascotas, así que estarán en la granja hasta que mueran de viejitas y soy vegetariano, yo no me las comería”, argumentó el adolescente.

Internet reaccionó ante la pelea de una joven con el pequeño granjero

La controversia generó reacciones en Internet, muchos mostraron su apoyo al Borrego como le dice su familia de cariño.

Otros hasta hicieron memes comparándolos con caricaturas famosas.

¿Quién es Carlos Díaz, mejor conocido como 'borrego'?

En una entrevista a ‘El Tiempo’, el pequeño reveló que al principio su papá no estaba de acuerdo con que fuera tiktoker, hasta que se dio cuenta que su hijo sólo buscaba crear contenido que aportara al mundo.

“Al inicio mi papá nos regañaba por los vídeos, pero porque él trabaja mucho y pensaba que estábamos haciendo videos de bromas. Luego se dio cuenta de que hacíamos un contenido importante, algo más serio y positivo. Ahora toda la familia nos apoya mucho más y nos brindan las ayudas necesarias para hacer los vídeos”, dijo el niño