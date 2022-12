Pista de baile colapsa en plena fiesta de graduación y el impactante momento se hizo viral

Existen fiesta de graduación que lucen épicas en TikTok (como la del joven que llegó a caballo a su ceremonia) o aquellas que son opacadas por ciertos percances (tal fue el caso de un joven al que le regalaron un carro por graduarse y lo chocó a minutos de estrenarlo).

De hecho, la anécdota de la usuaria Mayerlyn llamó la atención de los internautas por lo increíble que es: la pista de baile del salón donde festejaba con su generación escolar se desplomó en plena fiesta.

Jóvenes caen en hoyo que se abrió al centro de la pista durante su fiesta de graduación

El 15 de diciembre de 2022 los estudiantes de último año de secundaria del colegio Antonio Raymondi de Soposoa festejaron junto a sus familias la culminación de sus estudios. Por ello, optaron por hacer una tradicional fiesta de graduación, también conocida por su término en inglés ‘prom’.

Fue en el salón de eventos Hawái, ubicado en la provincia de Huallaga, Perú, que los graduados acudieron vestidos de gala junto a sus seres queridos, junto a los que disfrutaron de un banquete y varias horas de baile.

Sin embargo, en un punto de la celebración la pista de baile colapsó cuando los jóvenes comenzaron a bailar en círculos debido a la dinámica que dictamina ‘La hora loca’. En los videos virales del accidente, se puede notar que los chicos se movían al son de la música hasta que se produce un ruido extraño e inmediatamente se abre un hoyo en el suelo, levantando a su vez una nube de polvo.

De inmediato, el DJ de la velada da indicaciones a los padres de no acercarse, por temor a que otras secciones de la pista igualmente se derrumben. Mientras que varios chicos se ven esperando por ayuda en el hoyo.

Con ayuda de una escalera, el personal del salón y algunos padres ayudaron a los chicos a salir del hueco; para posteriormente llevar a los heridos a un hospital cercano, donde reportaron que ninguno tenía heridas de gravedad.

Los videos del momento han generado miles de opiniones al respecto, de los cuales se encuentran los siguientes:

“Se toman muy en serio eso de romperla en la discoteca”, “Este es el verdadero perreo intenso”, “El perreo hasta el subsuelo”, “Al menos su graduación fue inolvidable”, “Desde que vi el video ya no puede bailar tranquila en las fiestas, ahora me quedo en los laterales por si el peso vence la pista de baile”, “Si observan bien, podrán notar que el grosor del piso es muy poco. Era inevitable que terminara colapsando”, “Yo me preocupé al ver el video, pero las bromas en los comentarios no me dejan seguir seria” o “Esto demuestra que el peligro está en todos lados”.

