Familia mexicana esconde figuras del "niños Dios" en una rosca de tacos: idea se hace viral

Después del intercambio navideño y el brindis de año nuevo, otra tradición que realizan las personas con raíces latinas es partir la rosca de reyes entre el 5 y 6 de enero.

Este pan dulce ovalado decorado con frutas frescas se caracteriza por albergar en su interior pequeñas figuras del niño Dios; no obstante, gracias a la creatividad de las personas, se han hecho diversas versiones de ella y una de las más llamativas fue la rosca hecha de tacos.

Familia cambia rosca de reyes por rosca de tacos y el video se hace viral en TikTok

Esta consiste en una enorme bandeja de tacos acomodados en forma circular y al centro de la misma, se encontraban los complementos como la cebolla picada, cilantro, limones y pepinos rebanados.

Aunque muchas taquerías de la Ciudad de México anunciaron que tendrían a la venta dicho producto, se volvió viral en TikTok por un video en especial.

La usuaria chilena @caturriz fue la responsable de dar a conocer la rosca de tacos en una serie de videos donde se mostró emocionada por la idea, ya que jamás había visto algo así.



Además reveló que siguiendo la tradición, dentro de los taquitos habían 10 muñecos en forma del niño Dios y quienes los obtuvieran tendrían que comprar tamales el 2 de febrero, es decir el Día de la Candelaria.

Al igual que la quinceañera que recibió un platón de tacos en su fiesta, el clip se volvió viral tras alcanzar más de 8 millones de vistas y también recibió comentarios de impresión, pues no muchos internautas conocían esta otra forma de "partir la rosca de reyes".

Así reaccionó Internet a la rosca de tacos

"Hoy conocí la envidia", "Qué bendición tener una rosca así", "¿Dónde la compraste? Yo quiero una", "La necesito con urgencia", "Quiero esto para el próximo año", o "Mi sueño hecho realidad", fueron algunas expresiones por parte de los usuarios.



En otro video, la joven documentó cómo las personas iban tomando los tacos que querían con mucha cautela para no elegir alguno que tuviera al "niño Dios".

Al notar que efectivamente las figuras se encontraban dentro de la tortilla junto con la carne, una parte de las personas pensó que no era tan buena idea la rosca de tacos por una razón en especial.

"Eso de morir ahogado porque no vi el muñequito no me convence", "Mejor el taquero hubiera puesto los muñequitos abajo de los tacos y ya cuándo se levantara un taco se veía", "Me como el taco de una mordida y el muñequito: ☠️", "Esta es una manera muy fácil de que alguien se ahogue, creo que es muy peligroso", fue la manera en que se expresaron.



Al final, la tiktoker reveló a cuales personas de las que estaban "partiendo" la rosca fueron las que obtuvieron las estatuillas. Para su sorpresa, ella obtuvo una y se percató poco antes de terminarse uno de sus taquitos.