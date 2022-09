Recibe bandeja de tacos como regalo de XV años y su reacción enamora a TikTok

Videos virales de quinceañeras sorprenden a los internautas por las inusuales formas en que las chicas celebran sus tres lustros de vida; por ejemplo, la usuaria de TikTok identificada como @roussealonso compartió un videoclip, de tan solo 53 segundos, en el que muestra el especial banquete que disfrutó su hija como parte de las celebraciones de sus XV años, el momento ya acumula más de un millón de reproducciones.

Quinceañera es sorprendida con una bandeja de tacos y su reacción se viralizó

La mamá de la joven fue quien ideó la sorpresa en complicidad con una tía, quienes hicieron el pedido de los tacos vía telefónica. Para que la quinceañera no sospechara, dijeron que estaban pidiendo pizza, pero en realidad estaban solicitando al taquero que acomodara en forma de 15 una orden de tacos al pastor.

La reacción de la jovencita al ver su regalo cautivó a quienes vieron el video, pues se veía sumamente feliz y emocionada. La familia incluso tuvo un pequeño debate respecto a quién podía comerse los tacos: si los repartían a todos o eran únicamente para la festejada. A continuación la grabación:



En la sección de comentarios, los internautas expresaron su opinión sobre el momento viral que protagonizó la quinceañera:

“La quinceañera más feliz no existe: la quinceañera feliz por sus taquitos”, “Todo muy bonito, pero faltó un refresco para que se los pasen”, “Me encantó la parte en la que dice 'solo son para mí, son muy poquitos'”, “Todos hablando de la muchacha y yo escuchando al señor que saluda a Esperancita”, “Agradezco que aún haya jovencitos que se emocionen con sus regalos, hoy en día son muy apáticos”, “Yo opino que todos los tacos sean para la quinceañera, que se atasque que 15 años solo se cumplen una vez”, “Cuando creíamos que el regalo perfecto no existía sale este video” y “Felicidades hermosa, me encanta tu emoción, que lindo detalle de tu familia”.

Asimismo, la mamá de la chica aprovechó para responder varias dudas de usuarios de TikTok en su publicación; una de ellas fue el destino de los tacos, al final decidieron repartirlos entre los presentes, así que la joven no se los comió todos como le sugirieron.

Mientras que Esperancita, la señora que saludó el papá en el video, es la abuelita de la joven, quien sufre demencia senil y por eso no reconoce a las personas.

Curiosamente, una de las mujeres que vio el video viral quedó encantada con la reacción de la jovencita y decidió regalarle un presente de su joyería, por lo que se puso de acuerdo con la mamá:

¿Qué te pareció esta historia viral sobre la quinceañera que se emocionó al recibir una orden de tacos al pastor? Cuéntanos en los comentarios tu opinión al respecto.