Internautas 'descubren' al hermano de Xavi, intérprete de 'La diabla': también es cantante y pocos lo conocen

Video Xavi, la nueva promesa de los corridos tumbados, desafió a la muerte antes de alcanzar la fama

Desde hace algunos meses, el cantante Joshua Xavier Gutiérrez Alonso, mejor conocido como Xavi, ha gozado de gran fama, colocándose en el top de las listas de popularidad de música en Billboard, Spotify y TikTok con sus sencillos 'La Diabla' y 'La Víctima'.

Además de que, recientemente, fue invitado a cantar junto a Karol G en uno de sus conciertos en el Estadio Azteca, en México, lo cual hizo llorar incluso a su madre.

Xavi, quien es considerado la nueva promesa de los corridos tumbados, ha dicho en varias ocasiones que la música está profundamente arraigada en él y el cantar lo ve como una especie de comunión espiritual, lo cual explicaría por qué no es el único en su familia que se dedica a esto, ya que el talento corre por sus venas.

¿Quién es el hermano de Xavi que también se dedica a la música?

El cantante de 19 años, es el segundo de seis hermanos, de los cuales, el mayor, quien heredó el nombre de su padre, también se dedica a la música.

Fabio Capri es el nombre artístico del hermano de Xavi, que sigue creciendo en popularidad.

Capri, quien tiene tan sólo un año más de edad que el cantante de corridos tumbados, cuenta ya con 366 mil seguidores en Instagram y 2.2 millones en TikTok.

A pesar de que sólo tiene 3 canciones en Spotify, de las cuales 'Delirio' es la más escuchada (en varias plataformas), algunos aseguran que esto se debe a que posiblemente tuvo que 'mudarlas' de un perfil a otro, pero muchos de sus seguidores esperan que lance más material próximamente.

¿Qué diferencias hay entre Xavi y su hermano Fabio?

Fabio también canta en español, pero prefiere hacerlo en inglés y tiene un estilo distinto al del intérprete de 'La diabla'.

Aunque algunos afirman que canta muy similar al cantante de 'La víctima', Fabio se ha posicionado gracias a su sencillo 'Delirio', de un género distinto al de su hermano, y gracias a su parentesco y la viralización de los temas musicales de Xavi, ha subido un poco más en cuanto a popularidad y seguidores.

Otra diferencia es que, aunque ambos tienen el cabello quebrado o chino, Fabio prefirió teñirlo de rubio, algo que iba más con su personalidad, un tanto más punk que la de su hermano menor, que se ha caracterizado por su estilo de canto en el género de los corridos tumbados y ser un poco más 'callejero' o "de la plebada".

Una de las similitudes es que en Instagram ambos ponen más letras 'i' de las necesarias en su nombre de usuario (Fabio pone dos y Xavi tres): @fabiiocapri y @xaviiiofficiall, aunque la cuenta del mayor de los hermanos aún no está verificada.

Los fans están en espera de escuchar pronto más de Fabio Capri y de su hermano Xavi.