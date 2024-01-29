TikTok

Extranjeras presumen lo "barato" que es vivir en CDMX y mexicanos enfurecen: piden que paguen impuestos

Una joven alemana y una rusa abrieron una cuenta de TikTok para contar su experiencia viviendo en la Ciudad de México, recibiendo muchas críticas al decir que es muy económico su estilo de vida.

Liliana Carmona.
Así como Chingu Amiga, existen varios influencers extranjeros que cuentan cómo es su experiencia viviendo en la Ciudad de México, aunque no a todos les ha ido tan bien como a la chica coreana.

Una tiktoker rusa toma con humor los estereotipos por ser extranjera en México
Una tiktoker rusa toma con humor los estereotipos por ser extranjera en México
Influencers extranjeras reciben críticas al contar cómo viven en la CDMX

Dos jóvenes influencers, de Rusia y Alemania, fueron duramente criticadas después de compartir en TikTok la manera en la que viven en la Ciudad de México.

A través de la cuenta @lamashaaaaa, una de las chicas llamada Masha comparte cómo es su día a día en la capital de México, viviendo en una de las colonias más populares y costosas para los mexicanos, además de viajar siempre en taxis de aplicación y que no hablan en español.

La joven, que en su perfil de la red social destaca que es maestra de ruso, realizó un video uniéndose al trend donde afirma cosas que no necesariamente son ciertas, pero como lo dicta un estereotipo dice que es verdad, como el hecho de que se dice que todos los extranjeros viven en la Condesa, a lo que otra chica le dice que ella no reside en ese lugar.

“Claro que sí, debes de ser por la Condesa, es que somos extranjeras”, expresa la chica, claramente burlándose del estereotipo que tienen los demás sobre los foráneos.
Nuevamente, la joven rusa corrige a su amiga y le dice que no saben usar el metro porque no son de ese país, pero un mensaje fue sacado de contexto y provocó una serie de críticas por parte de los internautas.

“Somos extranjeras en México, claro que la renta aquí nos parece muy económica (...) Somos extranjeras en México, creo que no sabemos hablar español porque pensamos que todo el mundo debe hablar inglés” expresa Masha.


En un par de días, el clip alcanzó más de 72 mil visualizaciones y 6 mil likes, cifra que sigue subiendo ante la indignación que causó el tema que abordó.

“A ver su declaración del SAT”, “Si pagan impuestos todo está bien”, “Osh, ya ahora también están en Cuatro Caminos”, “La gentrificación es un gran problema. ¡Deben regularlo ya!”, “Me hicieron reír” y “Regresa a tu país”, fueron algunos de los textos que recibieron.

Masha, la maestra de ruso que está conquistando México

Con 260 mil seguidores, además de 3 millones de likes, Masha da clases de ruso en México, además de ser una creadora de contenido, donde comparte las diferencias culturales entre su país y México, incluso con otros chicos de diferentes nacionalidades.

https://www.tiktok.com/@lamashaaaaa/video/7278123114829991169?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7325099643384808965


Uno de sus videos más vistos lo compartió el 12 de septiembre de 2023, donde simula estar con alguien más que le dice que a fuerzas debe gustarle algo únicamente porque es rusa.

“Ah sí, soy rusa, no tengo frío, la verdad (...) Sí, soy rusa, sí tengo un par de osos en casa, lo había olvidado”, responde.


¿Crees que el video de Masha fue malinterpretado? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.


