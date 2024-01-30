Extranjera presume ‘nueva receta’ de nachos y mexicanos no la perdonan: “Ni los ‘dorilocos’ se atrevieron a tanto”

Video Los extranjeros no pueden creer cómo es México: los shocks culturales que más los impactaron

Extranjera presumió su nueva e ‘innovadora’ receta de la tradicional botana de nachos mexicanos y en TikTok no se la perdonaron.

Extranjera muestra receta ‘modificada’ de nachos mexicanos

En pleno marco de uno de los eventos deportivos más importantes en Estados Unidos, el Super bowl, las familias de dicho país comienzan los ensayos para la inminente gran fiesta, presumiendo alguna que otra receta de botanas para ofrecer el domingo de la gran final.

A través de TikTok, precisamente, se hizo viral la grabación de una mujer que ‘modificó’ la receta de los nachos mexicanos, agregando una tanda de ingredientes que muchos consideraron innecesarios.

Desde el principio, todo parecía ir mal, y es que la ‘chef’ en cuestión destinó para su preparación un recipiente en el que bien podría bañar a un perrito de mediana talla.

Imagen TikTok



En el contenedor comenzó a integrar los ingredientes; en primera instancia, varias bolsas de papas fritas, Doritos, en distintas presentaciones; otros tantos kilos de carne molida aparecieron en la escena para complementar la preparación.

Hasta ese minuto de la grabación, el espectador mexicano aún dio su voto de confianza pues si de extrañas preparaciones se habla, los nacidos en México se pintan solos.

Sin embargo, destacan, la cosa se fue a pique cuando la mujer comenzó a echar en cantidades generosas ingredientes como condimento para ‘tacos’, mezcla de quesos rallados, litros de queso para nachos, lechuga, salsa picante, jitomate y cebolla picada, aceitunas negras, chiles jalapeños, crema ácida y por supuesto, guacamole.

La expresión de la mujer prometía sabores extraordinarios en su preparación que a simple vista apuntaba a todo lo contrario. Ella, como pudo, probó la bota, pues con tanto ingrediente, las papas habían quedado sepultadas. ¿Su reacción? Afirmó que su creación era lo que esperaba.

En busca de una segunda opinión invitó a su esposo a probar lo que había preparado y el ‘voluntario’ asegura también que el platillo era perfecto, aunque los usuarios leyeron en sus gestos lo contrario.

Extranjera prepara nachos y los mexicanos no se la perdonan

La grabación, que entre sus etiquetas se lee comida mexicana, de inmediato se colocó con vistas superiores a los 5 millones, donde los mexicanos no le perdonaron la modificación, pues calificaron la preparación de exagerada, con ingredientes que para nada se comparan con los famosos nachos mexicanos, bueno ni con los ‘dorilocos’, preparación a la que de todo se le pone.