"Te invito a los mejores helados ": Joven es exhibido por sus técnicas de ligue y desata polémica

Es común ver que TikTok no solo se usa para entretener a los internautas sino que también se volvió un lugar donde las personas exponen a otras por diversas razones , como la joven que acusó a su amiga de pedirle que pagara los útiles escolares de sus hijos.

Joven manda invitaciones a chicas en masa para obtener una cita y es descubierto

El caso más reciente fue el que se desató después de que una joven llamada Nelly Jiménez externó, que había recibido en Instagram una invitación a una cita con un hombre identificado como Daniel Qtzela, quien quería llevarla a los "mejores helados de la ciudad" y presumía participar en "batallas de rap".

"¿Qué onda Nelly cómo andas? ¿qué tal va tu inicio de semana? espero de lo mejor. Tengo algo que decirte, pero puede que te parezca un poco extraño. Conozco los mejores helados de la ciudad hay que ir por unos para platicar y conocernos, se que es un poco extraño y más porque no nos conocemos", es la manera en que inicio el joven su invitación.



No pasó mucho tiempo para que se volviera viral debido a que las palabras que usó en su propuesta comenzaron a ser criticadas, ya que de acuerdo con los internautas, el chico no tenía idea de cómo acercarse a coquetear de manera correcta.

"Daniel ya, bro cambia el guión", "Que oso decirle a una mujer que la quieres conocer solo para ver si "es más que una cara bonita"", "Exactamente así es como no se debe de ligar", "No me sorprende que no le contestaran qué patético", "Así todos los que se creen galanes jaja", "Qué horror de invitación jaja queriéndose hacer el interesnte", "Los que enseñan técnicas de seducción:"Esto es oro"", fueron algunos de ellos.



Sin embargo, al esparcirse la historia y el audio más chicas comenzaron a revelar que de hecho ellas también habían recibido el mismo mensaje de su parte, pero jamás le habían tomado importancia, pues no logró convencerlas de aceptar la cita.

Fue así que en cuestión de horas las usuarias compartieron sus pruebas al abrir la conversación que mantuvieron con Daniel Qtezela y reproducir la famosa propuesta.

Como era de esperarse, Internet quedó impactado con esta nueva revelación y comenzaron a preguntarse a cuántas chicas en total habría contactado, además de dónde se ubicaban los "mejores helados de la ciudad".

"¿Pues a cuantas mas le mando mensajes qué onda?", "Yo solo quiero saber donde están esos helados para ver si es cierto que son los mejores jaja", "El verdadero *enviar a 500 preciosas*", "Bro, ya son Lucy, Lidia, Mel, Camila, Aranza, Brisa, Enya, Gala, Briana, Ale, Annie, ¿pues cuantas más hay?", "A mi solo me interesa la dirección de los helados, no puede ser que no la dijera" y "Ya llevo como 15 videos de lo mismo".



Así se confirmó que el protagonista de la trama llevaba desde 2020 tratando de ligar a chicas de esta manera sin cambiar su discurso, el cual ya sabía de memoria.

Tras la invitación viral el joven apareció en TikTok

Si bien Daniel Qtzela no había usado sus redes para explicar por qué lo había hecho, el pasado 11 de julio se hizo presente en TikTok donde mostró que tenía una larga lista de mensajes enviados a jóvenes.

"Estas son todas las señoritas que no quisieron ir a conocer los mejores helados de la ciudad. ¿Qué voy a hacer con tanto helado?", fue lo que comentó en un clip.



Una parte de los usuarios dejó de lado las críticas y esperan que pronto alguien acepte su invitación, pues no pueden creer que haya sido rechazado tantas veces.



¿Tú que piensas de esta historia con final inesperado? Dinos en los comentarios.

