Mujer pide "padrinos de útiles escolares" para sus hijos: causa polémica en Facebook

Mujer crea polémica al pedirle a su amiga que sea "madrina de utiles escolares"

No solo en TikTok se pueden encontrar miles de historias virales , ya que en otras redes sociales como Twitter y Facebook también es posible, tal y como la historia que te vamos a presentar.

Exactamente el 21 de julio de 2022, una mujer llamada Liliana De La Cruz protagonizó un momento polémico tras publicar su historia, la cual atraparía la atención del público en unos cuántos días, e incluso, sería replicada en diversos medios de comunicación.

Para la mexicana todo comenzó cuando de manera inocente usó su cuenta de Facebook para revelar que no una, sino dos amigas suyas, pidieron a ella y a su pareja que fueran "padrinos de útiles escolares", recalcando que podría hacerlo al no tener hijos propios.

"Pregunta seria, ¿Hay padrinos de útiles escolares? Porque ya van dos amigas que me comentan que si queremos ser padrinos de útiles escolares y quería saber si existe eso... Se me olvidó poner, que como no teníamos hijos si podíamos", fue el mensaje que escribió en la red social.



Poco después, publicó una conversación de Whatsapp que tuvo con una de sus amigas (de quien omitió el nombre), donde iniciaba saludándola y pidiéndole un favor. Ésta se replicó por todo el Internet gracias a otros usuarios que rescataron el material de Facebook.



Resulta que la amiga de Liliana le solicitó que junto a su esposo fueran "padrinos de útiles escolares" de una de sus hijas, quien supuestamente había terminado de cursar el kinder.

Esto causó que la mujer dudara sobre el término y si en realidad existe, a lo cual le respondieron "que es lo más nuevo que se está usando".

De acuerdo a la evidencia, Liliana contestó que lo pensaría y poco después en la misma conversación su amiga comenzó a reclamarle, esto luego de percatarse de que había preguntado sobre "los padrinos de útiles escolares".



La interacción pasó de ser amable a hostil, ya que la amiga de Liliana parecía ofendida por lo que vió en la red social, tanto así que creyó se estaba burlando de su petición.

Entonces, fue cuando la mujer sin hijos respondió que no era así y que de manera indirecta no contara con su ayuda para los útiles escolares, pues no la había invitado a la graduación de su hija.

Por último la amiga anónima, pidió que Liliana omitiera su nombre, pues estaba segura de que la iba a "quemar" es decir, exhibir en Internet.

Internautas respondieron ante la petición y crearon memes

Como era de esperarse, la publicación de Liliana De La Cruz se viralizó y la petición de su amiga hizo que los internautas se burlaran y la condenaran. Además recalcaron que los "padrinos de útiles escolares" no existen.

La mujer fue aplaudida por no ayudar a su conocida, pues el que no tenga hijos, no era una excusa válida para pedirle ese tipo de favores.

"Esto me dio mucha risa, quieren todo regalado, mejor no tengan hijos y ya", "Yo tampoco tengo hijos y obvio no pienso gastar en niños que no son míos", "Qué onda con eso de que por no tener hijos debes ser padrino de todo, en verdad lo veo muy de mal gusto que lo pidan" o "Con esos amigos para que quieres enemigos", son diversos comentarios de las redes sociales.