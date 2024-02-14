¿Ovni gigante vigila a la humanidad? Piloto describe el extraño objeto que encontró en cielo mexicano

Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

Piloto describe el momento en el que se encontró con un supuesto ovni gigante mientras volaba por cielos mexicanos, se hace viral y los usuarios de TikTok le creen.

¿Un ovni gigante vigila a la humanidad?

Desde hace años que de forma científica y empírica se investiga la existencia de seres no humanos, de objetos voladores no identificados surcando cielos alrededor del mundo y hasta de criaturas como aliens escandalizando centros comerciales en Miami.

Las redes sociales cuentan con un repertorio completo de imágenes compartidas por internautas de sus supuestos encuentros del tercer tipo que tiene a medio mundo divido entre los que verdaderamente creen que la humanidad no está sola en el universo y quienes atribuyen los testimonios al fanatismo de la ciencia ficción.

Ahora, entre las tantas anécdotas en TikTok, cobra relevancia la del capitán Arturo Saucedo, quien describió en el podcast ‘No es contra ti, es contra tu punto’, publicado el pasado 4 de febrero, el ovni gigante con el que se encontró cuando volaba cielo mexicano en dirección a Los Ángeles.

¿Ovni gigante vigila a la humanidad? Piloto describe extraño objeto que encontró en cielo mexicano. Imagen TikTok



El piloto recordó que sobrevolaban a la altura del estado de Querétaro cuando se encontraron con una luz no habitual en la zona que de inmediato, pensó, se trataba de alguna tecnología humana.

"De repente veníamos en la oscuridad total, con los paneles prendidos, de repente por allá se vio una barra de luz, que lo primero que pensé es starlink, porque ya había visto imágenes de esta empresa de Elon Musk, que justamente es una línea de satélite y se ve cómo brillan se parecía un chorro, pero le dije '¿qué es eso? se veía muy extraño", comenzó.



Sin embargo, Saucedo destaca que el objeto era tan grande que podría medir lo doble de la extensión de Querétaro.

"Cabe aclarar que un ovni no es un marciano, es un objeto volador no identificado, estás acostumbrado a ver cosas que es común de ver, y esa no era común. Estaba muy extraño porque el tamaño... yo ya estaba a treinta y tantos mil pies, estaba altísimo, para que eso se vea desde aquí es porque está gigante, era como el doble de Querétaro, está gigante", compartió.



Como primera reacción, el piloto y el capitán con el que compartía el vuelo, reportaron su avistamiento y aunque no recibieron reportes sobre algún lanzamiento de satélites, como supusieron, el resto de la tripulación de aviones que circulaban por la zona dijeron haber visto lo mismo. "Este tipo de cosas causan mucha controversia porque no creen hasta que lo ven... me dijeron repórtalo a ver si es el lanzamiento de algún satélite o algo, le pregunté al centro y me dijo que no había nada reportado en el área", recordó.

Piloto asegura tener fotos del ovni que vio en México

Pese a que no las mostró en el podcast, Arturo Saucedo aseguró tener imágenes del ovni con el que supuestamente se encontró en cielo mexicano, manifestando las teorías más apegadas a la realidad que se planteo sobre lo que vio, aunque dio detalles increíbles de lo que aquel objeto hizo.