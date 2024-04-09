¿Tienes molestias en los ojos después de ver el eclipse solar? Te contamos a qué debes estar atento para identificar si tienes daño ocular

Video ¿Miraste el eclipse solar total sin lentes y te arden los ojos? Una experta te explica qué debes hacer

¿Fuiste uno de los que miró el eclipse total de sol y poco después comenzaste a sentir ardor o dolor en los ojos? Al parecer, no eres el único.

Horas después de que concluyera este lunes el eclipse solar que recorrió gran parte del territorio de EEUU, las búsquedas en Google sobre información de daño en los ojos aumentaron en internet.

Puede ser que algunas personas experimenten esas molestias debido a que no siguieron las recomendaciones para observar el fenómeno natural, o porque sus lentes protectores no eran de buena calidad o simplemente porque observaron demasiado tiempo al Sol.

Te contamos cuáles son los síntomas por lo que debes preocuparte y acudir al médico.

¿Por qué era importante proteger la vista durante el eclipse solar?

Múltiples expertos advirtieron que un simple vistazo a un eclipse solar, como el que recorrió este lunes gran parte de Norteamérica, podía provocar una pérdida irreparable de visión.

Durante un eclipse solar los rayos del sol pueden quemar las células de la retina, en la parte posterior del ojo, y debido a que la retina no tiene receptores del dolor, no hay forma de sentir el daño cuando se produce, explica la Sociedad Astronómica de EEUU.

Sin embargo, una vez que las células mueren, no vuelven a aparecer.

¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona con daño ocular debido al eclipse?

En años anteriores, las personas que miraron directamente el eclipse solar sin ningún tipo de protección reportaron:

-visión borrosa

-un punto ciego en la visión central

-mayor sensibilidad a luz

-dolor de cabeza

-cambios en la percepción de los colores

-manchas negras

Estos síntomas corresponden al daño ocular solar, llamado retinopatía solar, de acuerdo con el sitio web Cleveland Clinic.

En estos casos las personas no presentan dolor en los ojos. Sin embargo, no hay certeza de que una persona pueda recupera la calidad de su visión previa a observar el eclipse.

También puede ser el caso de que echar un vistazo al eclipse sin gafas pueda causar queratosis solar.

El Sol emite una intensa luz ultravioleta e infrarroja que, aunque no es visible para el ojo humano, puede quemar tejidos oculares sensibles, como la córnea y la retina.

Los síntomas de la queratosis solar son:

-irritación

-dolor en los ojos

-visión nublada

"En algunos casos, el daño es parcial y puede ser tratado para que deje de ser perceptible", precisó Neil Bressler, profesor de oftalmología de la Universidad Johns Hopkins.

Aunque la córnea puede curarse por sí sola, puede requerir varios días para mejorar. En los casos leves, estos síntomas pueden desaparecer, pero en los más graves, e incluso con tratamiento, pueden hacerse permanentes.

De acuerdo con los expertos, no hay una regla fija sobre los daños permanentes que puede provocar echar un vistazo al eclipse sin protección. Puede que solo hayas mirado unos pocos segundos y con eso sea suficiente para dañar tu visión.

La gravedad varía en función de la nubosidad, la contaminación atmosférica y el punto de observación.

¿Usaste gafas protectoras y aun así

sientes molestias en los ojos?

Los seres humanos no miran normalmente al Sol por la incomodidad que ello provoca, pero durante los eclipses, algunos "anulan" este instinto, explica Aaron Zimmerman, profesor de optometría de la Universidad Estatal de Ohio.

Puede ser que por curiosidad hayas mirado demasiado tiempo al sol, y aun teniendo gafas protectoras tu visión experimente algunos problemas.

“Si siente los ojos un poco raros después de un eclipse, puede que no sea un signo de retinopatía solar. Es poco probable que los daños del eclipse le causen dolor o molestias en los ojos porque la retina no tiene nervios del dolor. En cambio, notará síntomas visuales en un plazo de cuatro a seis horas. Pero algunos pueden notar síntomas después de 12 horas”, explica la academia estadounidense de oftalmología.

Casos de retinopatía por el eclipse solar de 2017

Es común que después de cada eclipse solar se reporten casos de retinopatía solar. Los oftalmólogos estadounidenses vieron docenas de visitas adicionales a las salas de urgencias después del eclipse solar de 2017.

Está el caso de una joven que acudió a una clínica oftalmológica de Nueva York tras haber visto el eclipse de 2017 "varias veces durante unos seis segundos sin gafas protectoras" y luego con ellas puestas.

Unas horas después, comenzó a ver los objetos borrosos y distorsionados, los colores empezaron a cambiar y la paciente informó de la aparición de una mancha negra en el centro de su ojo izquierdo.

Tras varias pruebas, los médicos descubrieron daños en la retina que tenían la forma del eclipse.

"La mancha oscura que describía tenía forma de medialuna", explica el doctor Avnish Deobhakta, oftalmólogo de Mount Sinai.

“No tenemos un tratamiento para revertirla (la mancha). Es como el tejido cerebral: una vez que lo has perdido, no vuelve", añadió Bressler.

Si los síntomas durante estos días persisten, los médicos recomiendan acudir a un oftalmólogo para que evalúe tu visión.

