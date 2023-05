Mujer se casa consigo misma a los 77 años tras renunciar a los hombres: siempre quiso hacerlo

Videos de propuestas de matrimonio y accidentes en bodas son los que abundan en redes; sin embargo, también logran esparcirse anécdotas únicas como la de Dorothy Fideli, una mujer de Estados Unidos que encontró su "felices por siempre" de una manera distinta, te explicamos.

Dorothy Fideli, la abuelita de 77 años que se casó consigo misma

Muchas personas sueñan con llegar al altar con su media naranja, pero la abuelita de 77 años que radica en Ohio, demostró que se puede lograr sin una pareja al casarse con ella misma.

Todo ocurrió en un hogar para adultos mayores el pasado 13 de mayo, donde Dorothy decidió llevar a cabo la ceremonia como una novia tradicional, es decir portando un vestido blanco con mangas transparentes, velo, cinturón plateado y llevando en las manos un ramo de flores.

De acuerdo al portal 'The New York Post', la abuelita tuvo esta idea después de ver en un programa de entrevistas que una mujer hizo exactamente lo mismo; contraer matrimonio con su persona.

"Esto es algo que siempre he querido. Quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así y ahora tengo una segunda oportunidad de hacer algo que me hará feliz", fue su declaración ante el medio de comunicación local 'WLWT'.



En la boda de Dorothy hubieron invitados, un oficiante, que resultó ser el administrador de la propiedad de la casa de retiro y hasta cortó un pastel de boda decorado con flores rojas como en cualquier ceremonia de este tipo.

Dorothy estuvo casada hace 50 años pero se divorció de su pareja

Ella explicó que esta no es primer ceremonia de matrimonio, pues en 1965 se casó y lamentablemente, su relación terminó en divorcio nueve años después.

A pesar de su inusual idea de contraer matrimonio con ella misma, sus tres hijos la apoyaron en su decisión por ser tan original. Se organizaron para comprar los bocadillos, el vestido y las decoración con tal de ver a su madre feliz.

Fideli incluso se tomó el tiempo para mandar un mensaje conmovedor respecto al amor y su importancia en la vida.

"El amor, el amor es lo más importante en este mundo, y si amas a Dios y te amas a ti mismo, este mundo será un campo de rosas".



La noticia de la boda de Dorothy tuvo una respuesta positiva en redes sociales y los internautas la felicitaron por hacer este pequeño acto de amor propio.

"Me encantó que hiciera esto por sí misma, muchas felicidades", "Amo mucho esto, me encanta la idea", "Me encanta que la edad no la detiene para hacer lo que quiere", "Bien por ti. Suenas como una mujer fuerte, buena y amable", "Qué hermosa historia", "Por fin te tienes a ti y a nadie más. Felicidades, genial por ti", y "La historia de Dorothy realmente sería perfecta si hubiera puesto la canción de 'Flowers' de fondo", resultaron ser algunos de ellos.



¿Tú que piensas acerca de este tipo de bodas? Dinos en los comentarios.

Puedes pasar a ver: