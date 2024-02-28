Influencer presume el departamento más pequeño de Nueva York: paga mil 200 dólares al mes y así luce

Además de todos los requisitos que se necesitan para rentar una propiedad, elegir correctamente puede ser un proceso algo tedioso, ya que se deben considerar muchos factores, como la cercanía con tu trabajo, el acceso al transporte público y, por supuesto, el precio.

Nueva York, Estados Unidos, es una de las ciudades más codiciadas por las personas, por ello es que el mercado inmobiliario es uno de los más caros en dicho país y para muestra está el siguiente departamento, el cual se ha hecho viral por su tamaño y lo que cuesta la renta.

Omer Labock, influencer y agente inmobiliario, mostró el departamento más pequeño de Nueva York Imagen Instagram @realtorome

Influencer muestra, lo que considera, el departamento ‘más pequeño’ de Nueva York; así luce por dentro

El influencer Omer Labock, que también trabaja como agente inmobiliario en Douglas Elliman, utilizó sus redes sociales para mostrar el pequeño departamento que encontró en Manhattan, Nueva York, dejando sorprendidos a sus seguidores, ya que la renta está en mil 200 dólares mensuales (20 mil 512 pesos mexicanos) y no cuenta con todos los espacios que se consideran necesarios para un hogar.

Labock comparte con sus seguidores que probablemente sea el departamento más pequeño que haya visitado en Manhattan, ya que parece como si fuera únicamente una recamara.



En el clip, Labock dice que la vivienda apenas supera los 10 metros cuadrados y no cuenta con todos los espacios necesarios para vivir tranquilo, ya que deja a un lado el baño y la cocina para colocar un clóset y lo demás que podría ser utilizado para colocar una cama y un pequeño escritorio.

Al dejarlo intrigado la parte del baño, el influencer muestra que esta habitación se encuentra al fondo del pasillo del edificio, teniendo un espacio reducido únicamente con un inodoro y una ducha.

“Debe ser una broma”, “Incluso las celdas en prisión tienen un baño”, “Esto es ridículo y molesto”, “Esto debería ser ilegal”, “Esa no es una habitación, es un clóset con otro clóset” y “No viviría ahí aunque me pagaran”, fueron algunos de los textos.

TikToker presenta otro pequeño departamento en Tokio: Las paredes son ventanas

El creador de contenido Norm Nakamura sorprendió a sus seguidores al mostrar en su cuenta de TikTok un departamento inusual que encontró en Tokio, Japón, el cual llamó la atención no solamente por su tamaño, también porque las paredes son ventanas de cristal.

A diferencia de la vivienda de Nueva York, este departamento en Tokio cuenta con un baño y una regadera, pero pegados a las ventanas, al igual que el ‘cuarto’ de lavado y la cocina, todo diseñado para ocupar la menor cantidad de espacio posible.



Incluso los contactos de la luz están ubicados en el piso, como escondidos, todo con tal de ahorrar la mayor cantidad de espacio.