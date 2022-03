Respuesta viral a un cliente que envió groseros mensajes a medianoche: "Yo no trabajo 24/7"

Seguramente has oído hablar del ‘mobbing’, mejor conocido como acoso laboral, el cual se ha manifestado a través de las redes sociales, haciendo virales varias historias de personas que han denunciado a sus jefes por tener acciones violentas psicológicas en el lugar de trabajo o fuera de él.

Esto le pasó a un usuario en Twitter, quien a finales de febrero de 2022 denunció por Internet a uno de sus clientes por llamarlo a deshoras del horario y de manera muy grosera.

Trabajador pone un alto a cliente de la empresa en la que trabaja

Ivan Nava compartió un par de imágenes en su cuenta de Twitter en las que muestra que tiene varias llamadas pérdidas y mensajes de urgencia del cliente, quien además le escribió con palabras altisonantes por medio de WhatsApp.

“Contesta, me urge hablar contigo. Necesito aclarar unos puntos del evento del fin de semana. ¿Me puedes tomar la llamada?”, empezó a insistir cada vez más enfadado.



Este hecho hizo que Ivan le respondiera poniéndole un alto de manera respetuosa, y haciéndole saber que no trabaja todo el día, pues él como empleado tiene un horario laboral.

“No, a ver, permíteme, Francisco, yo no trabajo 24/7 y te pido por favor, midas tus palabras, ya en alguna ocasión tuvimos un problema por tus modos de tratar a mi gente”, respondió el trabajador.



Y como no era la primera vez que sucedía, decidió entregar la cuenta a otra persona, ya que no quería seguir laborando con él.

“A partir de mañana entrego tu cuenta a otro director y a mí déjame de molestar. No me interesa trabajar con un patán, mandón, soberbio y arrogante como tú. Que tengas buenas noches”, sentenció Ivan.

Se llevó todos los aplausos de Internet

Ante la polémica, muchos internautas le preguntaron cómo había reaccionado su jefe o recursos humanos.

A lo que él explicó que le dieron la razón y no sólo eso, le brindaron su apoyo. Al final, el cliente lo volvió a buscar para que lo ayudara con su evento.

“No me despidieron, al contrario, después de lo que pasó el cliente me buscó para que lo apoyara en su evento el fin de semana pues no le estaban saliendo bien las cosas”, escribió en otro tuit.