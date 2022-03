Se quedó encerrado en un banco pero logró salir de la forma más ingeniosa: te contamos

¿Te imaginas ir al banco un día y quedarte encerrado? Esto le pasó a un joven en un día normal, una experiencia que tuvo que compartir en Twitter para que lo pudieran auxiliar.

La historia se hizo viral rápidamente

En Argentina un joven, de origen español, pasó uno de los momentos más insólitos de su vida al quedar encerrado en un cajero de un banco en Buenos Aires.

Fue a través de Twitter que Esteban Cervi compartió tan curiosa anécdota; y es que que no le quedó de otra, pues por medio de redes sociales informó que los empleados de la sucursal lo habían dejado encerrado.

Pidió ayuda en Twitter y explicó toda la situación

Con una foto de él con cara de asustado, informó en un tuit que ya había gritado para que lo auxiliaran y como nadie lo escuchó.

Así que tuvo que publicar su situación arrobando al banco para que así le hicieran caso.

“Hola @Santander_Ar me dejaron encerrado en las cajas de seguridad. ¿Me abren por favor? Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles”, escribió en un tuit.



En un hilo contó que también llamó a la policía, incluso le preguntó a sus seguidores algunas ideas para salir de ahí.

Su estadía en Argentina fue por una emotiva razón

Entre señales, golpes y mirar a la cámara, Esteban logró salir, pero gracias a los encargados de seguridad a quienes ya había llamado anteriormente.

“Estuve haciendo señales a las cámaras, gritando, golpeando puertas, nadie se dio cuenta. Nadie mira las cámaras de seguridad ni saben si hay movimiento. Y no, un timbre es un dispositivo muy avanzado, no tenían”, mencionó en Twitter.



Fue así como pasó sus primeras 24 horas como turista en Argentina. Él había acudido al banco para sacar un reloj que era de su padre, quien falleció en 2013, mencionando que era lo único que tenía.

“Aclaro que ya no vivo en Argentina (país que amo para siempre) y que fui a cerrar la cuenta y sacar un reloj que era de mi viejo que falleció súbitamente en 2013. No tengo un mango literal. Toda mi riqueza está en vinos, libros y un par de emprendimientos”, dijo Esteban.

Ideó el "kit de superficencia" perfecto

Ante su lamentable y viral historia, se vio en la necesidad de crear un kit de broma para si, en algún momento, alguien llegara a pasar por lo mismo.

Su paquete cuenta con un megáfono, un par de ‘walkie talkie’, un teléfono sencillo, una lámpara con pilas, una bolsa de dormir, un timbre, comida y un curso de ‘bitcoin’.

“Para evitar que esto vuelva a pasar, creé una tienda online con el kit para sobrevivir al visitar la caja de seguridad de tu banco favorito”, explicó el hombre.

La reacción del Internet fue así

En cuanto hizo su publicación varios usuarios lo criticaron y juzgaron por compartir su situación y revelar que tiene una cuenta de seguridad.

Hasta mencionaron que deberían multarlo por hacer uso de su celular en un lugar en donde están prohibidos.

“Discúlpame pero estas usando el celular dentro del banco, espero que te pongan la multa correspondiente, saludos” y “Hola Esteban Cervi, me parece imprudente que cuentes en Twitter que tenés una caja de seguridad”.