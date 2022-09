Chica expuso "el peor miedo de una dama de honor” y su video se hizo viral: “Qué coraje”

Las damas de honor o ‘bridesmaid’ son las mujeres de confianza elegidas por la novia para ayudarla en los preparativos y durante la boda, así que muchas chicas suelen escoger a sus mejores amigas y familiares.

Sin embargo, no todas hacen la elección correcta, pues existen historias virales en las que una dama de honor arruinó la boda, como la chica que esperaba un hijo del novio o, en el caso más leve, las jóvenes que no respetan el color de vestido elegido por la novia.

Damas de honor no respetaron el color de vestido y causaron polémica en TikTok

La usuaria identificada como Marcia es una enfermera que vive en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Ella fue la encargada de publicar un video, de tan solo siete segundos, en el que denunció que una corte de damas de honor a la que pertenecía no respetó el color de vestido elegido por la novia.

Ella junto a otra amiga de la novia sí portaron el color correcto (verde esmeralda), pero el resto de las damas de honor, quienes son familia de la novia, usaron diferentes tonalidades de verde que no se acercaban al tono requerido. A continuación la grabación:

Tras ver el video más de un internauta lo calificó como el “peor miedo de una dama de honor” y se inició un gran debate al respecto. Algunas personas compartieron el enojo de la joven, porque las otras chicas rompieron el código de vestimenta especificado por la novia:

“Se supone que eliges a tus amigos y familiares más cercanos para que no pase eso y que coraje que no lo cumplan”, “La gente no sabe que existen códigos de etiqueta”, “Todas las damas que son familia escogieron un color diferente, que mal que no respeten lo que dijo la novia” o “Si fuera mi boda yo las relevo como damas de honor en ese momento”.

También hubo personas que se identificaron con la situación de Marcia, pues vivieron experiencias similares y cada quien solucionó el problema de diferentes formas:

“A mí también me pasó lo mismo en mi boda y solo salieron en las fotos las que sí respetaron el color”, “Fui dama de honor y no justifico lo que hicieron, nosotras optamos por mandar a hacer los nuestros para vernos uniformes. Siempre hay opciones” o “Cuando me casé, hace 22 años, yo escogí lila para mis damas, pero mis cuñadas junto con sus primas fueron de tono melón. Tomamos fotos mitad y mitad para que no desentonaran”.

Mientras que otros optaron por defender a las chicas con vestidos de tonalidades diferentes a la escogida por la novia, porque a veces es difícil encontrar el color exacto:

“Entiendo que es el día de la novia, pero es un lío encontrar todos igual”, “Cuando a mí me pidieron ser dama de honor me dijeron que usara lo que me hiciera sentir cómoda, lo que debería importar es la compañía, no el vestido”, “Tampoco es para tanto, por lo menos eran el mismo color aunque no el tono. En la boda de mi hermana pidió verde y fueron de rojo” o “Yo creo que fue falta de comunicación, qué tan difícil era abrir un grupo de WhatsApp para ponerse de acuerdo dónde y qué vestido comprar”.