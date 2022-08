Descubrió que su novio le fue infiel antes de su boda y su venganza se hizo famosa en TikTok

En redes sociales se ha hecho cada vez más popular 'destapar' los engaños de las parejas infieles, como la mujer que descubrió la infidelidad de su novio porque lo llevó de pasajero con su amante. En esta ocasión, una maquillista reveló cómo una novia utilizó su boda para vengarse de su pareja.

Descubre infidelidad de su prometido, pero se venga con boda

La tiktoker Carel Quezada es conocida por compartir tips de maquillaje y realizar ‘storytimes’ (contar una historia en un tiempo determinado). En uno de esos videos, sorprendió a los internautas por la historia que narró.

Cabe señalar que Quezada fue contratada para realizar el maquillaje de una novia en el día de su boda. Si bien no dio detalles sobre cuándo sucedieron los hechos, contó que, durante su despedida de soltera, la mujer descubrió la traición de su futuro esposo y su dama de honor, quienes esperaban un hijo juntos.

A pesar de la terrible noticia, decidió no cancelar la ceremonia. No obstante, en la fiesta los enfrentó y siguió la relación con su esposo durante tres meses más. Puedes conocer la historia completa en el siguiente video:

Usuarios de TikTok aplauden la venganza de la novia hacia su pareja infiel

El clip de TikTok recibió más de 4 millones de reproducciones y más de 700 mil ‘me gusta’. En la sección de comentarios, los usuarios elogiaron a la novia por planear su venganza y explicaron qué hubieran hecho ellos si estuvieran en el lugar de la protagonista de la historia.

“Yo no quemaría mi cartucho de la boda por la iglesia. Llegar al altar con el amor de tu vida debe ser precioso y en definitiva, no lo merecía”, “Yo me esperaba a la ceremonia y cuando pregunten lo de si alguien se opone, levanto el brazo y (digo) ‘yo, porque él y la amiga aquí están esperando un bebé'", “Yo hubiera seguido ‘la boda’, pero fingiendo que hago los pagos y me quedo con el dinero, y al momento del altar irme y exponerlos”, “Yo lo hubiera dicho en los votos. Cuando te dan el micrófono, todo sobre la infidelidad de ambos, y que mi amiga antes repartiera cartas con evidencias”.