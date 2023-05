Mujer se somete a más de 40 operaciones para volverse una "Barbie real": esto se ha hecho

En Internet se han dado a conocer historias de personas que se someten a diversos procedimientos de belleza para tener una mejor apariencia, pero algunas deciden llevarlo al extremo con el fin de parecerse a alguien famoso.

Dalia Naeem, la mujer que desea verse como una Barbie con ayuda de cirugías

En el pasado te presentamos el caso de Marcela Iglesias, una mujer que quiso ser idéntica a Pamela Anderson . Hoy, conocerás la historia de Dalia Naeem, una celebridad de Iraq que se obsesionó con la idea de obtener los mismos rasgos físicos que la famosa muñeca Barbie.

Esta joven de 29 años quizá no sea tan conocida por su nombre fuera de su país de origen, pero sí por las fotos y videos que publica en sus redes sociales que han dado de qué hablar.

Dalia saltó a la fama gracias a que protagonizó obras de teatro y programas de televisión, pero por lo que se ha robado la atención de las cámaras en los últimos años es por su radical cambio para ser coronada como la "Barbie iraquí".

En una de sus más recientes selfies de Instagram mostró el resultado de su última cirugía, donde se le puede ver una nariz muy pequeña y respingada, cejas pobladas y labios grandes y carnosos.

Un dato impactante de acuerdo al periódico 'The Sun', es que Dalia supuestamente se ha sometido a 43 cirugías en total para lograr su sueño de ser una Barbie de carne y hueso, las cuales han modificado todo su cuerpo, pues se ha rellenado los labios, puesto implantes de senos y glúteos, además de aplicarse botox.

Su apariencia le ha dado 100 mil seguidores en Instagram y más de 43 mil en TikTok, ya que los usuarios están obsesionados con su apariencia.

Internet tuvo opiniones divididas sobre su aspecto de supuesta Barbie

Aunque algunos creen que Dalia sí parece una Barbie y la felicitan por su cambio, otros simplemente piensan que llevó demasiado lejos sus cirugías, ya que anteriormente lucía natural y ahora, el exceso de procedimientos y filtros "destrozaron" su cara.

"Antes se parecía más, hoy está irreconocible", "Qué horror cada vez parece menos Barbie, le destrozaron la cara", "Claramente esta ya es un problema grave de adicción a las cirugías plásticas", "No necesitaba tantas cirugías para parecerse a Barbie, muy mal que ya no sepa parar", "Para destrozarle la cara tuvo que pagar mucho dinero, qué horror", "Su apariencia no es nada similar a la de Barbie" o "Me encantaba su look de años atrás, hoy es deprimente", fueron algunos de ellos.



A pesar de las críticas, Dalia las ignora y continúa subiendo contenido a Instagram y TikTok donde posa segura de sí misma dando a entender que a ella le encantan sus cambios que la hacen igual de hermosa que una Barbie.

La famosa presentadora no ha dado entrevistas, compartido cuánto dinero ha gastado en todas las cirugías o dado una explicación sobre el origen de su deseo por ser igual a la popular muñeca.

¿Tú que piensas de su caso? Dinos en los comentarios.

