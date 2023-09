11 cosas que nadie te advierte de independizarte: ¿cómo que las cortinas son cosas de ricos?

No importa si no sabes o no te gusta cocinar o si eres todo un experto frente a la estufa, nadie puede escapar de la pesadilla que es medir las porciones e ingredientes para solo una persona (dos, si eres generoso y compartes con tu ‘roomie’). Las primeras veces, prepararás tanta comida que un platillo te durará una semana entera; otras, las verduras se echarán a perder en tu refrigerador porque compraste de más. Es cuestión de agarrarle ‘la maña'.