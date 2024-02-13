¿Cómo es un ‘hombre simp’ y por qué han generado polémica? Advierten 'red flags'

Ser un ‘hombre simp’ ha sido tema de conversación en redes sociales, donde se debate sobre si es una cualidad que no se debería perder por la connotación que se le ha dado o si realmente representa una ‘red flag’.

¿Qué es una persona ‘simp’?

PUBLICIDAD

Aunque muchos apuntan a que el término tiene ya una larga historia de uso, otros abogan a que es una palabra creada en la jerga de Internet, por lo que en el Urban Dictionary es descrito como: “Alguien que hace demasiado por una persona que le gusta”.

Tal como lo marca la definición del sitio web, el término no encasilla como tal un género; sin embargo, en el uso cotidiano que se le ha dado en redes es al hombre al que generalmente hace referencia.

¿Cómo es un ‘hombre simp’ y por qué han generado polémica?

Pese a que la adulación y amabilidad hacía otra persona no tendría porqué resultar motivo de preocupación, la palabra, discuten en redes, va más allá de dichas cualidades, pues lleva detrás, supuestamente, un interés romántico e, incluso, sexual.

Resaltan que los ‘hombres simp’ continuarán con la misma actitud de interés extremo hacía la otra persona, pasando, incluso, sobre su dignidad, aunque ella haya puesto ya un límite y dejado claro que nada de lo que haga la hará cambiar de opinión respecto a sus intenciones con él.

"Qué es ser simp? Cuando todas estas cosas: protector, caballeroso, proveedor, tienes detalles, le das tu atención, tu esfuerzo, tu dinero... tú le estás dando todo esto a una mujer y ella no te corresponde, entonces eres un 'simp'", explica el usuario de TikTok Habilidades Sociales.



Luis Castillejo, el polémico creador de contenido, mejor conociendo en las redes sociales como ‘El Temach’, quien se ha autoproclamado como ‘la voz de todos los hombres’ y da escandalosos consejos sobre cómo relacionarse con mujeres, también ha manifestado ‘red flags’ sobre los ‘hombres simp’.

"El simp es el bato que tiene más intención de manipular, el más arrastrado, el más dispuesto a hacer un ching* de cosas por ti, no es el que más te quiere, es el que menos tiene que ofrecer por eso compensa; un bato que es autosuficiente, responsable, leal, congruente, no te va a ir a buscar, no va agachar la cabeza, no te va a estar regalando plantitas, no va a estar todo el tiempo pendiente de ti…”, dijo en redes sociales.



Sin embargo, también hay quienes manifiestan un cambio de actitud en algunos hombres, que, ante las burlas y connotación de insulto que se le ha dado al término, han cambiado dejando la amabilidad y las atenciones de lado.

PUBLICIDAD

¿Cómo identificar a un ‘hombre simp’?