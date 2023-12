¿Quién es El Temach? El influencer es acusado de misógino e indignó a las fans de 'Envinadas'

El programa en el que Luis Castillejas, mejor conocido como El Temach, estaría como invitado de las ‘Envinadas’, Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura, fue cancelado en redes sociales porque acusan que el discurso del influencer es misógino y fomenta la violencia.

¿Qué pasó con El Temach y el podcast de las Envinadas?

Esta semana saldría al aire el nuevo episodio del podcast ‘Envinadas’, liderado por las actrices Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura; sin embargo, el rechazo y críticas que recibió por el invitado que tendrían provocó su cancelación y la indignación de las seguidoras del podcast.

Fue el mismo polémico influencer quien a través de su cuenta oficial de Instagram hizo el anuncio, mismo al que le dio seguimiento a través de un live en el que leyó un comunicado acusando a grupos radicales como los responsables de la cancelación a través de supuesta intimidación y difamación.

“Claramente las nuevas ideologías no creen en la libertad de credo femenino y la capacidad de ellas para discernir qué información escuchan, buscan cerrar toda posibilidad al dialogo antes de que siquiera exista, conscientes de lo arcaico de su propuesta decidieron no permitir una nueva línea de pensamiento que fomenta el dialogo, el amor propio y la reciprocidad de las relaciones. Al no existir un argumento claro del porqué no debo ser escuchado recurriendo a la intimidación, difamación y ataques personales”, expresó.



El influencer manifestó no estar dispuesto a callarse ante las acusaciones de que fomenta la violencia por lo que invitó a quien tenga pruebas de lo contrario a presentarlas ante las autoridades y él, dijo, se hará responsable.

"La cancelación del podcast, aunque desagradable no era inesperada, pero la difamación no es algo que estoy dispuesto a permitir, los ataques personales y calumnias esparcidas en redes sociales por parte de creadoras de contenido irrelevantes y poco talentosas ya colmó mi paciencia, mi contenido se caracteriza por la búsqueda de comunicación asertiva entre los géneros y denuncia todo tipo de violencia no solo hacía las mujeres sino hacía los seres humanos por lo tanto me parece sumamente ofensiva la acusación de que fomento de la violencia", expuso.

¿Quién es El Temach? Influencer acusado de misoginia

Luis Castillejas ha presumido tener formación profesional como actor y ha tenido participaciones secundarias en producciones como ‘El señor de los cielos’, ‘La Piloto’, ‘El juego de las llaves’ y ‘Falsa identidad’, por mencionar algunas.



Logró popularidad a través de contenido que comparte a través de su canal de YouTube y redes sociales, enfocado a consejos para hombres, promoviéndose como defensor de la salud mental masculina con polémicos títulos como ‘Haz que te desee’, ‘Que tus emociones no te controlen’, ‘Los hombres son valiosos’.

El discurso utilizado por el llamado Temach, quien suma más de un millón de seguidores en Instagram y YouTube, respectivamente, ha sido criticado y calificado como misógino y como una red flag para los hombres que consuman su contenido.

Algunas de sus palabras que más polémica han causado en redes sociales fue la crítica que hizo contra las mujeres que hacen contenido erótico.

“Yo valoro a las mujeres más que por su objeto sexual, y las mujeres que se objetualizan y se denigran a sí mismas y se venden como objetos sexuales están renunciando a su potencial como mujeres y claro que las voy a evidenciar y claro que me voy a burlar de ellas, y lo voy a hacer yo, quien se sume, bienvenido mi compa”, manifestó el influencer.