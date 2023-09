8 cosas que aprendí tras estar soltera varios años: no necesito que nadie me complete, ya estoy completa

Conociste a alguien, ya fuera por una app de citas o por conocidos, y una chispa se encendió: físicamente te pareció de lo más atractivo y los 5 minutos que hablaste con él fueron muy placenteros. Así que decides ir a una cita con él. Sin embargo, después de platicar por más de 15 minutos, te diste cuenta de que sus valores no se alinean, no es tan gracioso como creíste y, simplemente, no son compatibles.