Carta a mi abuela que me cuida desde el cielo: te fuiste, pero sé que sigues a mi lado

Por si me quedaban dudas de que me cuidas desde el cielo, me has mandado algunas señales. Cuando me visitas en mis sueños, o cuando encuentro tu olor en una prenda que hace mucho que no me ponía. También con esas cosas extraordinarias que suceden solo en fechas cercanas al que sería tu cumpleaños o tu aniversario luctuoso. Así sé que aún estás al pendiente de mí.