¿Por qué la gente de antes se veía más vieja? Generación actual podría envejecer más lento y otras curiosas razones

Video Treintañeros adolescentes: no les gusta que les digan "señor', usan ropa juvenil y más

El video de una entrevista de los años 80s sobre la calvicie se ha viralizado en los últimos meses en TikTok, pero no por el tema de la pérdida de cabello, sino porque la gente en dicho clip luce mucho más vieja de la edad que dice tener.

Este clip abrió el debate sobre si la gente de antes envejecía más rápido, mientras que la generación de ahora ha realentizado su llegada a la vejez.

¿Cómo es el polémico video que desató el debate sobre si la gente de antes envejecía más rápido?

En el video, que se encuentra circulando por varias redes sociales como TikTok, se observa a una reportera de Televisa en los años 80s entrevistando a varios hombres y mujeres sobre el tema de la calvicie, sólo que al responder su edad lucen mucho mayores de lo que en realidad son.

Por ejemplo, un hombre con calvicie prematura y lentes asegura que tiene 36 años, mujeres que ya lucen como señoras revelan que tienen 22, 17 y 18 años. Otro sujeto, visiblemente pelón, dice tener 32 años. Mientras que una señora que luce ya mayor y podría pasar por una madre de familia o incluso abuela joven, destapó que tenía 34 años de edad.

¿Por qué lucían antes más viejos?¿Envejecían más rápido?

El investigador y youtuber Michael Stevens mostró en 2023 otros ejemplos de personas que parecían lucir más viejas comparadas con personas de ahora de la misma edad y parece explicar este efecto.

Para él, el que las personas de los 70s u 80s parezcan más viejos tiene varias razones:

1. Sí envejecían más rápido

Esto se debía al estilo de vida, nutrición, salud, el hábito de fumar que era tan común y la falta de uso de filtro solar.

Científicos de la Universidad de Yale y USC compararon medidas de funciones metabólicas, cardiovasculares, inflamatorias, renales, hepáticas y pulmonares, encontrando que, de hecho, la gente de las nuevas generaciones se mantienen jóvenes por más tiempo.

"Sus resultados sugieren que entre los 90s y 2000s, los 60s se volvieron los nuevos 56, los 40 se convirtieron en los nuevos 37.5 y los 20 fueron los nuevos 19", explicó.

2. El estilo de vida

En México en 1980, la mayoría de las mujeres se casaban a los 21 y los hombres a los 23 años de edad, mientras que en el 2023 el promedio de edad para que una mujer contraiga matrimonio (si es que quiere contraerlo) es de 29 años y un hombre, 31.

Después del enlace matrimonial, por supuesto, venían los hijos, y algunas familias de los 70s u 80s aún pensaban que estaba bien "tener los hijos que Dios nos de", es decir, que tenían por lo menos 5 por pareja.

Desde hace unos años también se ha dado un curioso fenómeno en el que las personas han decidido no casarse y ya no tener hijos, atribuyéndoselo a que ahora son más conscientes de los problemas que aquejan al planeta como el calentamiento global y la sobrepoblación, además de que las personas ya no quieren comprometerse o tomar responsabilidad como antes.

Algunos internautas aseguran que antes la economía era diferente, no había tanta sobrepoblación y un hombre trabajador podía ganar lo suficiente para mantener a su familia en sus 20s y tener una casa, situación que hoy en día es muy complicada.

3. Es una ilusión del aspecto

El investigador asegura que haciendo ciertos cambios en el aspecto de una persona puede verse más joven o vieja, por ejemplo, poniéndole lentes, barba y cabello largo puede parecer un hombre más joven, aunque lo que hay debajo de toda la barba puede ser un hombre que luce de casi 40 años.

Dependiendo de ciertos cambios de look o de vestuario, la gente puede verse más joven o vieja.

Lo mismo ocurre con el maquillaje, que puede hacer lucir mayor a una mujer de 30 años, pues recordemos que antes era mucho más cargado que ahora.

Recordemos también que en los 80s, la mayoría de las personas comenzaban a trabajar después de sus 20 y usaban generalmente traje sastre, camisas, sacos, etc. lo cual los podría hacer lucir mayores. Actualmente esto no sucede tanto, ya que la moda ha revoluciondo y estos trajes ya son más ajustables a otros estilos, además de que las personas, aunque trabajen en oficinas, ya poseen un look más relajado o casual.

Cómo el look puede cambiar la perspectiva de la edad de una persona de 34 años Imagen YouTube

¿Qué opinan los usuarios de redes sociales?

Los internautas se manifestaron diciendo que este efecto es cierto y agradecen el vivir en esta época y lucir jóvenes por más tiempo, aunque otros lo tomaron con humor y apuntaron algunas otras razones del supuesto envejecimiento tardío.

"Tengo 35 y me veo de 20", "Porque no existían los filtros en las cámaras", "Yo con mis 38 años dando gracias a la vida por estar más jóvenes hoy en día", "Yo tengo 43 y me veo más joven que el de 32", "Se llama Skincare", "El matrimonio envejece", "Las nuevas generaciones son más altas también", "Ya no somos en blanco y negro", escribieron.