Chadwick Boseman sabía que estaría muerto en 'Black Panther 2': mira el video en donde lo dijo

Hablamos, por supuesto, de la ausencia de Chadwick Boseman, quien, en la primera entrega de ‘Black Panther’ le dio vida al rey T’Challa.

El actor falleció en agosto del 2020, antes de que iniciaran las grabaciones de la secuela. Tras su muerte, la trama se tuvo que adaptar y, de hecho, una de las grandes incógnitas para los fans es quién será su sucesor como líder de Wakanda.

En medio de los primeros anuncios de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, el equipo de la cinta le han dedicado emotivas palabras a su fallecido compañero.

El director de la misma, Ryan Coogler, por ejemplo, expresó en la Comic-con 2022:

“Hace 5 años estaba aquí y sentado a lado estaba el gran Chadwick Boseman (...) no había visto el tráiler y lo pusimos, estaba emocionado y me tomó del hombro con su mano, si alguna vez vieron a Chad en persona, tenía unas manos enormes (...) El resto del día sentí su mano. (...) Les prometo que hoy siento su mano sobre mí. Chad ya no está con nosotros físicamente, pero su espíritu, su pasión, su genio, su orgullo por su cultura y el impacto que tuvo en esta industria se sentirán para siempre”.

Chadwick Boseman aseguró que estaría muerto para ‘Black Panther 2’

En medio de estos momentos tan sentimentales, los fans rápidamente excavaron entre los archivos digitales del actor para recordarlo.

Así fue como en Tik Tok se viralizó una entrevista del 2019 en la que Chadwick Boseman aseguró que su personaje estaría muerto para la segunda parte de ‘Black Panther’.

En el clip editado, la reportera le responde “pero no estamos listos para que estés muerto, Chadwick”, a lo que él contestó: “pues lo estoy, lo estoy”.

Por la música de fondo con un tono triste, así como su muerte en el 2020, múltiples usuarios de la red social se apresuraron a comentar:

“Él lo sabía”, “Tranquilamente nos adelantó la peor noticia que le puedes decir a alguien”, “No estábamos preparados”, “Nos hizo el spoiler más grande y no nos dimos cuenta”, “me dolió mi corazón” y más.

Si bien se trata de una coincidencia extraña, el video viral editó el contexto de la entrevista. En realidad es una charla que el actor concedió a Access en abril del 2019, durante la CinemaCon de ese año.

La reportera del medio le preguntó en un inicio por su rol en ‘Avengers: Endgame’, la segunda parte del enfrentamiento entre los superhéroes de Marvel contra Thanos, sin embargo, debido a que la cinta aún no se había estrenado, él respondió que estaba muerto.