Letitia Wright escuchó a Chadwick Boseman en el set de ‘Black Panther 2’: contó cómo le ayudó

Chadwick Boseman falleció el 28 de agosto del 2020, tras padecer un cáncer de colon cuyo diagnóstico mantuvo en secreto.

Su pérdida no solo dejó un hueco en el corazón de sus seres queridos y fans, también dejó sin resolver la secuela de ‘Black Panther’, película que protagonizaba.

A 2 años de su muerte, los productores de la cinta de Marvel encontraron cómo darle salida a su personaje y al pueblo ficticio. Aún así, durante las grabaciones, se hizo evidente su ausencia.

Letitia Wright confesó que sintió la presencia de Chadwick Boseman en el set de ‘Black Panther 2’

En exclusiva con la revista People, publicada el pasado 11 de septiembre, la actriz que le da vida a Shuri comentó cómo fueron las grabaciones de la cinta tras la pérdida de su hermano en la ficción.

“Siempre tendré momentos de duda en el set, y estaré como, 'Oh, no sé si puedo hacer esto'”, comenzó por relatar.



Sin embargo, cuando estos pensamientos llegaban:

“Escuchaba (a Chadwick Boseman) decirme 'Hermana, eres genial. Lo has conseguido. Estoy orgulloso de ti'".



De acuerdo con Letitia Wright, esas palabras la animaron a continuar con el rodaje.



Sobre cómo fue regresar al set de ‘Black Panther’ tras la muerte de su compañero, Winston Duke (M'Baku en la ficción) añadió:

“Cuando Chadwick estaba aquí, rapeábamos y nos reíamos. No fue la misma dinámica (en la grabación de la secuela). Eso es algo que te podemos decir: no era la misma dinámica, pero no podía serlo, porque no es la misma circunstancia".



A pesar de que el elenco original no estaba completo, encontraron “alegría fácilmente” durante el rodaje puesto que:

“También estás con gente que está llena de alegría. Y resulta que estamos lidiando con una tragedia, estamos lidiando con la inmensa pérdida de una persona que realmente queríamos y que conocíamos como persona. Porque no conocíamos a Chadwick como una figura de la pantalla, de lejos, aspiracional; lo conocíamos como un amigo, como el marido de alguien, el hermano de alguien, el hijo de alguien y un tipo divertido. Es muy duro a veces, pero muy divertido".

Letitia Wright reveló cómo reaccionará su personaje Shuri a la muerte del rey T'Challa en ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Los pocos detalles que se saben hasta el momento de la trama de la película es que el personaje de Chadwick Boseman también morirá en la ficción.

Sobre cómo lidiará su hermana con esta pérdida, la actriz que le da vida a Shuri comentó a ‘Black Girl Nerds’ en junio pasado:

“La pérdida de su hermano hace que esté tan consumida por su trabajo que está creando a otro nivel, a un nivel superior en realidad. Así que hay mucha tecnología nueva que esperar (...) (Ella se pregunta) como, ‘¿cómo puedo procesar esto?’ Y lanza toda su energía, incluso más, en la tecnología”.