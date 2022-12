Muestran cómo sonaría canción de Wisin y Yandel si fuera música clásica: “Perreo en cursiva”

Así como ‘Neverita’ de Bad Bunny fue interpretada como música regional o ‘ El primer día sin ti’ de Danna Paola fue transformada a norteño; la canción ‘En la disco’ de Wisin y Yandel inspiró a un artista y tiktoker llamado Kristian Bob para tocarla como si se tratara de una pieza de música clásica del siglo XVIII.

‘En la disco’ de Wisin y Yandel fue transformada a música clásica: video

Kristian Bob es un músico y productor originario de San Juan, Puerto Rico, también conocido en redes sociales como Mr. Bob. Se trata de un artista verificado en Spotify y cuenta con más de 2 mil oyentes mensuales en la plataforma.

Digitalmente, ha lanzado dos álbumes, ‘Leche y miel’ (2019) y ‘¿Qué mira bobo?’ (2022); mientras que en TikTok se dedica a crear interesantes 'cover' de canciones populares, es decir, reinterpreta a su manera las composiciones de otros artistas.

Una de ellas fue la canción ‘En la disco’ de Wisin y Yandel, la cual se convirtió en una melodía de música clásica con instrumentos como un piano, muchos violines, un órgano y más. A continuación el resultado del cambio de género musical.



A miles de internautas les gustó la versión de Kristian Bob, por lo que en la sección de comentarios aplaudieron la idea del artista de cambiarla del reggaetón a instrumentos clásicos, incluso hicieron bromas al respecto:

“Entonces deberían decir: 'un millón de partituras obligadas'”, “Perreo en cursivas”, “En lugar de Wisin y Yandel serían: Beethoven, el que habla con las manos, y Mozart, el de la mente maestra”, “Qué elegancia la de Francia con ese bailoteo”, “Eso es perreque clásico”, “El coro sonaría algo así: 'This is the remix. Vivaldi, en conexión con Vach; Beethoven, el que compone solo; Mozart, la mente maestra; dímelo Paganini. En el teatro bailoteo'”, “Vaya que se escucha bien ese cover, suena como si se tratara de realeza gótica, con pasión de amantes e intriga”, “Para un perreo bien elegante” o “Suena brutal, con esto concluimos que la música sin importar el género es un arte que depende de cada escucha su interpretación”.



Cabe mencionar que el título completo de la canción de Juan Luis Morera Luna y Llandel Veguilla Malave, nombres verdaderos de Wisin y Yandel, es ‘En la disco bailoteo’ y fue lanzada por ‘El dúo dinámico’ en el año 2003 para el albúm Desafío. Bajo la producción de uny Tunes y Noriega para la disquera Rimas Classiscs. A continuación la melodía original para que puedas compararla con su ‘cover’: