Artista dibuja personajes icónicos del cine y la tv como si fueran anime y lucen increíbles

Las caricaturas de anime que nacieron en Japón se caracterizan por tener rasgos muy específicos como ojos grandes, bocas y narices pequeñas. Estos, lograron llamar la atención del público desde hace décadas, tanto que incluso algunas personas adoptaron dicha técnica de ilustración a su trabajo, como es el caso de la siguiente artista.

Brenni Murasaki, la artista que enamoró a las redes con sus dibujos estilo anime

También conocida como Brenni Flores, es una joven ilustradora de México que saltó a la fama, especialmente en Instagram, por dibujar a diversos personajes ficticios pertenecientes a cintas y series televisivas famosas.

Desde 2016, comenzó a compartir sus creaciones en la cuenta @brenni_murasaki y, desde entonces, la evolución en cuanto a su técnica ha sido visible y aplaudida.

En un inicio, la joven utilizaba como principales herramientas hojas de papel, lápices de colores y plumas especiales para dibujar; sin embargo hoy en día, su arte la crea mediante herramientas digitales.



Ella se destaca por tomar personajes conocidos y convertirlos en piezas de anime, desde princesas Disney, heroínas de Marvel, hasta otros muy reconocidos como Merlina Addams, los jóvenes titanes o aquellos que aparecen en series de Netflix recientes como los de 'Stranger Things' y 'El juego del calamar'.

Brenni Murasaki les da un cambio total a los personajes que elige al darles rasgos más finos, y es que gracias a ella, se cumple el anhelo de millones de ver a ciertas figuras de la pantalla chica y grande en su versión de anime muy al estilo de los 90.

Debido a esto, ha alcanzado más de 100 mil seguidores, quienes siempre están esperando sus nuevas creaciones. La ilustradora no tiene una preferencia específica en cuanto a películas o series, lo cual siempre hace una gran sorpresa lo que comparte, debido a que no sabe qué es lo que compartirá después.

Su trabajo publicado en Instagram le hizo ganar elogios por los amantes del anime

Los elogios para la profesionista son constantes en sus publicaciones y se pueden encontrar tanto en inglés como en español, ya que Brenni cuenta con fans de todo el mundo.

"Simplemente hermoso, amo tu trabajo, es increíble", "Tu estilo es el mejor. Otro día, obra maestra", "¡Son unos dibujos realmente impresionantes, me encantan! Continúa con el gran trabajo", "Me encanta tu arte de los 90 se ve hermoso", o "¡Vaya! usas mucha imaginación. Me encanta", son algunos comentarios que se pueden leer en su Instagram.



En ocasiones, la mexicana complace las peticiones de sus fans, quienes de manera constante, le sugieren que haga a personajes específicos, ya que desean ver cómo luciría si fuera un anime japonés.

Brenni también se inspira en las celebraciones para sus dibujos. Por ejemplo, en el pasado mes de octubre, la artista se enfocó en dibujar a personajes que fueran con la temática de Halloween como Emily de 'El cadáver de la novia', Sally de 'Elextraño mundo de Jack', 'Coraline' o las hermanas Sanderson, quienes volvieron con éxito gracias a su nueva cuenta 'Hocus Pocus 2'.



La ilustradora también abrió su propia cuenta de TikTok para mostrar de manera más detallada el proceso que hay detrás de sus obras, las cuales empiezan con trazos en un iPad y después, poco a poco van cobrando vida con los colores , sombras y detalles que traza con su pluma.