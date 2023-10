Mujer congeló pastel por 1 año para su boda y la califican de 'tacaña': "Critiquen lo que quieran"

"Pensé que era un capítulo de tacaños extremos", comentó una usuaria de TikTok a la mujer cuya cuenta en la red social es @ngbeauty_studio cuando subió un video en el que explicó que guardó el pastel de cumpleaños de sus hijas, de julio a octubre, congelándolo para luego redecorarlo y comérselo en su cumpleaños.

"Me quedó mucha torta. Mis hijas, por cierto, no comen este tipo de tortas, solamente les gustan los cupcakes, pero yo lo hice para que se viera bonito para la foto y para los invitados. Es decir que quien se iba a comer la torta era yo y ya había repartido demasiada torta, por eso decidí que era una buena opción congelarlo para mi cumpleaños", explicó.



El video desató en dicha red social varias reacciones, pero sobre todo críticas de quienes la calificaron como 'tacaña' y quienes aseguraron que esto era dañino para la salud. La mujer se hizo viral, sin embargo, los usuarios que la criticaron no se esperaban lo que estaba por venir...

Mujer cuenta que congeló pastel por 1 año para su boda

Después de que varios internautas quedaran impactados con el video en el que la mujer había congelado durante 3 meses el pastel de cumpleaños de sus hijas para redecorarlo y comerlo en su onomástico, la misma creadora de contenido subió otro video como respuesta a quienes la criticaron, el cual se volvió nuevamente viral al dar a conocer lo que hizo en su boda.

La mujer aseguró que utilizó para su boda un pastel que había guardado durante un año en el refrigerador, lo cual llamó aún más la atención, pero orgullosa, dejó saber que pese a las críticas que recibe, lo seguirá haciendo.

La joven explicó que realizó dicha acción para que le trajera suerte en su matrimonio y pues ya lleva 14 años de casada, aunque no se lo atribuye sólo a ese pastel que tenía forma de corazón.

"A mí la idea me encantó y ustedes critiquen lo que quieran", concluyó.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al video de la mujer que congeló por 1 año el pastel que comió en su boda?

A pesar de que la mujer aseguró de que no es por 'tacaña' que congela los pasteles (pues manda a hacer algunos de ellos exclusivamente), sino porque aún están buenos y no se dañan, los usuarios de TikTok la tundieron.

"Digas lo que digas es un capitulo de tacaños extremos", "La verdad es que tú superas a tacaños extremos", "Te queda pequeño tacaños extremos", "Por Dios, ¿quién hace eso?", "Los invitados de la boda mirando este vídeo", "Jamás haría eso", "Te pasaste mana, yo no me comería eso", "Tacaños extremos al límite", "Me asusté", "Ni tacaños extremos se atrevió a tanto", "¿Qué le costaba repartir el pastel entre los invitados?", "Más bien no comparte", "Cuando me vuelva tacaña no diré nada, pero daré señales", "El tema es: partes el pastel y hay hongos mil por dentro", "Sin miedo a intoxicarse", fueron algunos de los comentarios.



Algunos también la defendieron diciendo que sí se conserva un pastel en este estado.

"Dios mío, ¿por qué la gente es tan dañina si se puede congelar y no pasa nada señores?", "No pasa nada amiga, no le pares. Siga su vida", "Muchísimas reposteras usan esa técnica de congelar los panqués y las cremas", "Yo también congelé mi primer piso y comí un año después y aquí estoy 13 años después. Es una tradición Venezolana", "Yo no te critico hay muchas personas q hacen eso", "Te felicito y por cierto, salen más ricas guardadas en el congelador", "Está congelada, no le veo el problema", "No le veo lo malo a lo que ella hizo", escribieron.



El primer video sobre el pastel del cumpleaños de sus hijas 'reciclado' ya cuenta con más de 5.7 millones de reproducciones, mientras que el que usó en su boda cuenta con 2.9 millones.

¿Tú qué opinas?