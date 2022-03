Hasta robótica y ‘hacks’ de tecnología puedes aprender en TikTok: conoce a Aziel Medina

Cada vez hay más contenido educativo en la plataforma TikTok gracias a creadores de contenido como Aziel Medina.

Ella es una estudiante de ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica que comparte su amor por la ciencia en videos cortos, red social en la se dedica a dar ‘hacks’ de tecnología.

Tiene 22 años de edad y es originaria de Celaya, Guanajuato, sin embargo, acude a la universidad en el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.

Aziel Medina, la tiktoker de tecnología, descubrió su pasión en la preparatoria

En entrevista con ‘M2’ (2022) contó que en un inicio pensó en estudiar arte porque es uno de sus pasatiempos favoritos y además tiene talento para la pintura.

Pero, fue gracias a una materia de Programación en los últimos semestres de preparatoria, que Aziel terminó por enamorarse de la robótica.

“Todo surgió en los últimos semestres de prepa, llevaba una materia de programación, de sistemas, lleve materias de robótica y desde ahí me llamó la atención y mi profesor de robótica me invitó a formar parte del equipo de robótica de la prepa y el equipo su propósito era representar al colegio en una competencia nacional sobre robótica”.

Aziel Medina se inició en TikTok en 2020 y rápidamente alcanzó la fama por sus ‘hacks’ de tecnología

La estudiante de ingeniería abrió su cuenta con el inicio de la cuarentena; posteriormente, optó por subir videos sobre ingeniería para compartir sus conocimientos, así como todo lo que descubre a raíz de sus prácticas.

“Cuando subo mi primer video me doy cuenta que muchísima gente tenía muchas dudas y no era tan común como yo pensaba y empecé a subir videos de las prácticas que hacía, proyectos que ya tenía que entregar, pero que se me hacían muy interesantes y sabía que podía dedicarles un video”.



Claro que no siempre le ha sido fácil encontrar temas interesantes para sus seguidores, por eso se las tiene que ingeniar con el fin de traer contenido nuevo y constante a TikTok.

La tiktoker Aziel Medina demuestra que la ingeniería no es aburrida y también es para mujeres

Adicionalmente, su sello personal es crear videos no muy complejos, pues de esa forma todos puedan interesarse por ellos:

“No me gusta que subo un video y digan que no entendieron, es frustrante porque el propósito al final de mi cuenta es mostrar que la ingeniera no es aburrida, es sencilla y que todo está en quien te la enseñe y cómo la veas. Es hacer videos interesantes para quien lo vea, sea un licenciado o estudie medicina”.



Eso sí, Aziel Medina demuestra que las mujeres pueden desenvolverse en una carrera STEAM igual que los hombres:

“La única diferencia que yo veo entre un hombre que está en la carrera y yo fue al inicio y era porque había compañeros que ya sabían más tecnicismos sobre la ingeniería y yo los aprendí en los primeros semestres y ahorita no ha una diferencia significativa, la única es que yo armo los circuitos con uñas”.