Joven nacida en la cárcel se gradúa con honores y asistirá a Harvard: narró cómo fue su infancia

Aurora Sky Castner, la estudiante que se hizo viral por su historia llena de lucha

La más viral del momento es la de Aurora Sky Castner, una joven estudiante que tuvo una infancia muy difícil, pero eso no le impidió lograr su objetivo de ingresar a la universidad de Harvard.

Resulta que la chica de 18 años originaria de Galveston, Texas, nació dentro de la cárcel, pues su madre dio a luz en dicho lugar. Si bien se pensaría que ella la cuidó esto no fue así.

Su padre fue quien se hizo responsable al recogerla de dicho lugar cuando era una recién nacida y la crió solo, pues su antigua pareja no quería formar un lazo familiar con ella.

Al estudiar la escuela primaria Aurora ingresó a un programa de tutoría, donde adultos voluntarios almuerzan con los alumnos y los guían para que logren alcanzar todos sus objetivos, lo cual le cambió su vida, pues conoció a una persona muy especial.



Se trata de Mona Hamby una mujer que se volvió su figura materna tras apoyarla en diversos momentos, desde que era una pequeña niña, hasta el día de hoy.

"Era un ambiente muy diferente al que crecí y eso no es algo malo. Todo lo que Mona me enseñó fue muy increíble de la misma manera que todo lo que pasé antes de Mona fue muy valioso”, fue parte de una declaración que hizo ante el 'New York Post' el pasado 26 de mayo.



Aurora tuvo un amor por el estudio desde su infancia y se esforzó para obtener buenas calificaciones, lo cual la llevó a graduarse de la preparatoria como una de las mejores estudiantes de su clase y ganarse un lugar dentro de la universidad de Harvard, reconocida como una de las más prestigiosas de Estados Unidos.

"Había algo satisfactorio en tener todas las A y lograr esto. Las calificaciones significaban mucho para mí".



Castner también ganó un concurso de discursos en contra de las drogas y recibió una beca de 2 mil dólares de manera reciente.

Además, ha sido parte de la Academia de Profesiones de la Salud y la Ciencia en la Escuela Secundaria Conroe, lo que, de acuerdo a sus palabras, la ha ayudado a tener un desempeño académico elevado.

El logro de Aurora fue tan viral que las personas la felicitaron en redes

Ahora que diversos portales difundieron su historia en redes sociales, las personas no han dejado de felicitarla y brindarle sus mejores deseos para que logre todas las metas que se proponga.

"¡Ya sabes adónde vas! felicidades por cada logro que has conseguido", "Enhorabuena, eres increíble. Mucha suerte en Harvard", "¡Excelente trabajo, jovencita! Sé que tu padre debe estar muy orgulloso", "Esto es absolutamente increíble y se merece todas las bendiciones porque se las ha ganado", "De donde vienes no define quien eres. tu determinación es la que te va a llevar a donde quieras ir, felicidades" y "Eres todo un ejemplo a seguir, continua así", fueron algunos de ellos.



