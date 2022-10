Estadounidense afirma que el pan de muerto se hace con cenizas de difuntos: mexicanos se burlan

Los videos enalteciendo la comida mexicana abundan en redes sociales, y con el Día de Muertos llegando en pocas semanas, volvió a tomar fuerza uno que fue publicado en 2021 y causó molestia.

Es bien conocido que el pan de muerto, es un elemento clave en la celebración que rinde homenaje a los difuntos. Dicho alimento, no puede faltar en las ofrendas mexicanas, y se caracteriza por estar decorado con piezas en forma de huesos, además de ser espolvoreado con azúcar o ajonjolí.

Joven estadounidense crea polémica en TikTok al asegurar que el pan de muerto tiene cenizas humanas

A lo largo de los años se ha vuelto un símbolo de México y si bien se han creado diversos mitos sobre cómo se realiza dicho pan, en un TikTok una chica aseguró que contiene cenizas de difuntos reales.

La usuaria conocida como @redpiratek, originaria de Estados Unidos, subió un video comentando lo extraño que fue para ella saber con qué estaba hecho este alimento.

"Wow, no lo sabía, pero para la gente que no es de México... ¿Sabían que el pan de muerto que comen en México le ponen cenizas de difuntos de verdad? Por eso se llama el pan de muerto. ¡Qué raro es México!", fue lo que comentó al respecto.



El video se hizo viral y fue visto por más de 300 mil personas, entre ellos una gran cantidad de mexicanos, quienes no dudaron en criticarla debido a que estaba comentando algo que es falso.

Mexicanos respondieron con enojo, pero también con humor al video

"No crean en cosas falsas, en México no se pone ceniza en el pan de muerto", "No sé qué me enoja más, el que lo diga como si fuera verdad o que seguramente lo hizo para llamar la atención", "Me preocupa que alguien lo tome en serio, gracias por poner en ridículo a México", o ¿Qué raro es México? ¿Y qué me dices de la ignorancia de algunos extranjeros?", son algunos comentarios que condenaron su acción.



Como Internet no perdona ni olvida, quien retomó el video el pasado 13 de octubre fue el usuario @besugoboss, que actualmente tiene más de 1.3 millones de seguidores en la red social por reaccionar a videos y mostrar los comentarios más graciosos que lee en ellos.

Así fue como una vez más las palabras de la chica estadounidense, se volvieron a replicar en las redes y aunque por segunda ocasión causó indignación, el creador de contenido resaltó la ingeniosa forma en que los mexicanos contestaron ante la supuesta afirmación sobre pan de muerto.

Los usuarios siguiendo la supuesta lógica de la joven, comentaron que otros platillos también eran creados con ingredientes poco comunes porque su nombre así lo indicaba.

"Y el chocolate abuelita esta hecho con abuelita de verdad", "Ya te imaginarás cómo se hace la receta del niño envuelto", "Así es, y la rosca de reyes que comemos el 6 de enero, le ponemos ceniza de reyes", "Sí y las tortas ahogadas se hacen con carne de personas que se ahogaron en el mar o en un río" o "Y a las gorditas, en vez de "chicharrón" es carne de gente gordita, por eso se le llama así", fueron las respuestas sarcásticas que resaltaron.