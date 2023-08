Extranjero se queja del Metro en México y hace enojar a Internet: "Hay mucho olor a gente"

En medio del ajetreo diario que caracteriza al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, una escena peculiar capturó la atención de los pasajeros y rápidamente se volvió viral en redes sociales y causó el enojo de muchos mexicanos. Aquí te contamos por qué.

El protagonista, un hombre argentino, generó controversia al quejarse de las condiciones del transporte público, lo que desató una avalancha de reacciones tanto en persona como en línea.

Argentino se queja del Metro en Ciudad de México y lo corren del país

El incidente tuvo lugar en un concurrido vagón de la Línea 3 (que recorre la ciudad de norte a sur), en plena hora pico, donde el argentino, aparentemente ajeno al ambiente abarrotado y caluroso, comenzó a transmitir sus quejas por teléfono.

"No hay aire acondicionado como en Argentina, o sea, hace mucho calor, hay mucho olor a gente, no sé, gente muy apretada. No entiendo, ¿cuánto puede costar poner aire acondicionado? ¿Por qué la gente no lo pide? ¿Por qué no se pone perfume?", expresó en tono irritado.

La reacción no se hizo esperar. Un pasajero local no pudo contener su frustración y le recriminó, haciendo referencia al fútbol: "¿Por qué no te regresas a tu país? Vámonos ya". Este intercambio, cargado de tensión, encendió aún más la controversia y marcó el tono de la conversación en el vagón.

La historia no se quedó ahí, ya que las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla virtual donde los usuarios expresaron su opinión y los comentarios no se hicieron esperar, y las críticas al argentino se multiplicaron.

Algunos internautas destacaron su "valentía" al quejarse en plena hora pico, mientras que otros se mofaron de la situación, señalando que el resultado podría haber sido diferente si los pasajeros hubieran reaccionado de manera más exaltada.

Una teoría que circuló en línea es que el suceso podría haber sido orquestado por un influencer en busca de fama, ya que el audio tenía una claridad que parecía indicar que había sido grabado con un celular. Sin embargo, esta especulación no evitó las críticas y generó comentarios que tildaban la situación como un intento desesperado por ganar notoriedad a expensas de los mexicanos.

A pesar de la diversidad de opiniones, un denominador común en las redes fue el sentimiento de unidad nacional, con usuarios manifestando que los problemas y las críticas deben ser abordados desde adentro.