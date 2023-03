Gastó más de 9 mil dólares para ser la mujer con "los labios más grandes del mundo": así luce

Andrea Ivanova es una joven de 25 años que vive en Sofía, Bulgaria. Hace cinco años, en 2018, inició un proceso de transformación por medio de intervenciones estéticas para lucir como una muñeca Bratz, juguetes estadounidenses lanzados en 2001 por MGA Entertainment.

De querer lucir como una Bratz a tener “los labios más grandes del mundo”

Andrea Ivanova confesó en entrevista con ‘Daily Mail’, el 4 de mayo de 202, que había gastado más de 9 mil dólares en procedimientos estéticos, pues en algún punto de su transformación perdió la cuenta. Ella inició con rellenos en barbilla, mandíbula y labios, esta última parte de su cuerpo fue donde enfoco más su atención al punto de ganar el título en redes sociales de “los labios más grandes del mundo”.

Cuando aún era estudiante universitaria, de Filosofía, los médicos de Andrea le aseguraron que ya tenía suficiente relleno, pero la chica quería más y terminó sometiéndose a más de 34 inyecciones los años siguientes.

"Me gustan mucho mis nuevos labios, era difícil comer después de la inyección y dos o tres días después del procedimiento se vuelve más difícil. Pero me siento genial de tener aún más, aunque algunos médicos piensan que es suficiente, todavía los quiero más grandes".



Para costear su gusto por las intervenciones estéticas, Andrea Ivanova ha recurrido a subastar besos por dinero en Instagram y otras actividades en redes sociales, puesto que su nuevo objetivo es conseguir unos labios más grandes, así como aumentar el tamaño de sus pómulos.

Andrea Ivanova sólo quiere complacerse a ella misma, no toma en cuenta las opiniones de otros

A pesar de que varios médicos ya le han negado a la búlgara seguir inyectando relleno en sus labios (porque pueden causar complicaciones en su salud) o de las burlas que recibe (tanto digitalmente como en persona), la veinteañera no quiere detener los procedimientos estéticos en su rostro.

Su justificación es que sus labios “no son lo suficientemente grandes” y por ello desea continuar aumentando su tamaño, así que pide más respeto a su decisión. Y es que ella ha comentado que está siguiendo sus propios gustos e ideales de belleza para satisfacerse a sí misma, por eso no le preocupan las opiniones de los demás.

"Aunque mi familia no aprueba mi nuevo look, tienen que respetar mi elección para mi cambio. No me preocupo por los comentarios de la gente, ya que tengo mis propios gustos y puntos de vista sobre la belleza. Cada persona debe satisfacerse a sí misma sin temer ni preocuparse por la opinión de los demás porque el sentido de la vida es ser feliz".



Eso sí, en su conversación con ‘Daily Mail', la joven comentó que cada persona es libre de elegir la estética que quiera seguir para su imagen personal, por ende, si un aspecto como los labios grandes le gusta a ella, no debería ser un cánon para que a todos les guste o se sientan presionados para que les agrade. Esta misma sugerencia la aplicó con las tendencias que imponen las celebridades, simplemente se trata de complacerse a sí mismo.

