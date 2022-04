Conoce al hombre que está convirtiéndose en alien mediante operaciones: antes y después

Gracias a las redes sociales es más común conocer a personas que se han sometido a modificaciones corporales extremas y uno que captó la atención por su apariencia fue Anthony Loffredo, mejor conocido como The Black Alien.

Conoce a The Black Alien

Este hombre de 34 años, originario de Francia, que radica actualmente en México, tiene una meta en mente: convertirse por completo en un alienígena.

Para ello ha recurrido a todo tipo de procedimientos como tatuajes en el cuerpo y ojos, implantes subdermales debajo de a piel, escarificaciones, perforaciones, expansiones, amputaciones e, incluso, se sometió a una nueva dentura para tornarlos de color azul.

De manera constante The Black Alien participa en entrevistas y allí ha expresado que su transformación para convertirse en un extraterrestre inició a los 27 años y lo primero que cambió de su apariencia fue su lengua, pues la hizo bífida, es decir, que estuviera dividida en dos.

El hombre, que radicó un tiempo en España, mencionó que su familia nunca se opuso a su decisión y están de acuerdo con sus alteraciones, las cuales, remarca, están completadas en un 41 por ciento.

Así lucía antes de iniciar con sus modificaciones

Hasta el momento sus variaciones más extremas para cumplir su sueño han sido removerse las orejas y amputar dos dedos de su mano derecha.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1 millón de seguidores, The Black Alien ha compartido a raíz de la curiosidad del Internet cómo lucía antes de comenzar con su proyecto.



La variedad de comentarios por el antes y el después que recibe es alta; sin embargo, pese a que muchos lo felicitan por cada vez avanzar más para completar su deseo, otros lo critican, dado que consideran que antes tenía una gran belleza física.

"No entiendo ¿por qué lo haces? Eras demasiado hermoso. AMATEEEEE, no tienes que quitarte", "Eras divinooooo pero en fin sus tus ideas estamos en un mundo donde tu decides q hacer con tu vida y este caso con tu maravilloso cuerpo q ya no tienes " o "Estaba mucho mejor antes", son solo algunos de los comentarios de Instagram.



A su vez, otros usuarios lo defienden y piden que dejen de juzgarlo, puesto que cada quien es libre de modificar o no su cuerpo.

"Todo sería más fácil si nos aplicarnos el lema de “Vive y deja vivir”", "Todos los que estamos aquí fuimos juzgados por algo y por una extraña razón hacemos lo mismo con los demás. Pues, no deberíamos, ya que para ser uno mismo se necesita mucha fuerza mucho coraje o "Ánimos amigo fuerza de voluntad, que tú espíritu no se apagué", son otros ejemplos de lo que se puede leer en sus redes sociales.



En una reciente plática que tuvo con el youtuber Julio Orozco, señaló que es normal que reciba buenos y malos comentarios, pero hizo énfasis que el lugar donde fue más discriminado es España y aun cuando en México también ha vivido experiencias no gratas, son menos a comparación que en Europa.



Aunque The Black Alien no ha aclarado cómo mide el porcentaje de su avance, lo extraordinario es que a pesar de los cambios que ya tiene, él no considera que esté a mitad de camino.

Se podría amputar la pierna

El pasado 23 de abril, el hombre de 34 años, compartió una foto entrenando, debido a que una de sus pasiones es estar en forma; no obstante, su mensaje perturbó a más de uno porque insinuó que podría amputarse en el futuro una pierna.

"Tengo una treintena de implantes de silicona para volver a ponerme toda la cara y el cráneo, con una pierna que tengo que quitar, la otra mano por hacer, llenar mis dos brazos de implantes, también mi torso, mi tibia derecha, mis dos hombros, mi dos costillas, y no seremos muy mal en la meta a lograr".



Sus palabras hicieron que los internautas expresaran su deseo de que no procediera a esa cirugía de manera enfática, pues no logran entender la razón de ello.

"No lo hagas", "Estás en forma y sano y te encanta el gimnasio. ¡Eso me entristece por los amputados que han luchado por conservar sus miembros ! o "¿Remover tu pierna? no entiendo por qué", son las más recientes opiniones de sus seguidores.